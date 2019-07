Inter, Marotta accelera per l'arrivo di Romelu Lukaku

C'è ancora distanza tra l'Inter e il Manchester United per l'ingaggio di Romelu Lukaku da parte dei nerazzurri, ma Beppe Marotta sta lavorando per portare il belga a Milano prima dell'8 luglio, data in cui i Red Devils parteranno per una tournée in Australia.

Dopo gli acquisti confermati di Godin, Lazaro e Sensi, utili a rinforzare la difesa e il centrocampo dei nerazzurri, Lukaku è l'obiettivo in attacco per il dopo-Icardi, visto che l'argentino non rientra nei piani del nuovo allenatore Antonio Conte.

La trattativa, in realtà, è ancora lunga ma il dirigente nerazzurro è pronto a rilanciare l'offerta senza farsi scoraggiare dal primo rifiuto da parte degli inglesi, che non hanno accettato la proposta di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 70 milioni di euro.

Nel frattempo il centravanti di origine congolese, che nell'ultima stagione ha segnato 15 gol in 45 presenze complessive e che in passato ha vestito anche le maglie di Chelsea ed Everton, ha già da tempo le idee chiare, ma ha dichiarato di non volersi esprimere prima che il Manchester United stesso dia qualunque indicazione, per rispetto alla squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni.

Un altro punto da sfruttare, per Marotta, è il buon rapporto con il procuratore Federico Pastorello, agente di uno dei nuovi acquisti nerazzurri, Valentino Lazaro.

Nel mirino dell'amministratore delegato dell'Inter, però, non c'è solo l'attaccante della nazionale belga: resta calda, infatti, la pista che porta al centravanti della Roma Edin Dzeko, anche se i giallorossi hanno preso tempo, non avendo alcuna fretta di cedere il bosniaco, anche grazie ai 60 milioni di euro ottenuti da plusvalenze precedenti.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 16:59