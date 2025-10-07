Inter: Marotta lancia l’allarme per la Serie A, poi regala due assist al Milan su Modric e la trasferta in Australia

Il presidente nerazzurro è tornato a parlare dei problemi economici del calcio italiano, ma ha anche “assolto” i rivali rossoneri per l’idea di giocare col Como a Perth

La Serie A è un campionato “di transizione”, che sopravvive grazie alle plusvalenze: questo l’allarme lanciato da Beppe Marotta riguardo allo stato del calcio italiano. Anche per questo motivo, il presidente dell’Inter approva l’idea di far disputare Milan-Como in Australia. Ma Marotta ha elogiato i rossoneri anche per l’ingaggio di Luka Modric.

Marotta e l’allarme sulla Serie A

Un campionato “di transizione”, in cui i campioni arrivano solo in fase calante: Beppe Marotta dipinge un quadro con sfumature nette della Serie A, sottolineando le differenze tra le squadre italiane e i top club europei. “La china del nostro calcio è in discesa, oggi il nostro campionato è di transizione, non più l’Eldorado degli anni 2000” le parole del presidente dell’Inter, intervenuto alla presentazione di un libro a Milano. “Allora i club compravano i campioni giovani e li tenevano fino a fine carriera. Oggi arrivano nella fase calante”, ha ricordato Marotta, secondo cui anche le società più importanti della Serie A sono costrette a ricorrere alle plusvalenze, ovvero a fare trading, per tenere i bilanci in ordine. “Nel 2000 era raro vedere i club che vendevano i giocatori, oggi senza ricorrere alle plusvalenze non saremmo in grado di presentare un bilancio adeguato”, ha dichiarato Marotta, ricordando come il gap principale tra l’Italia e la Premier League sia rappresentato dai ricavi derivanti dai diritti tv.

Il sì a Milan-Como in Australia

In questo contesto, il calcio italiano non può non esplorare nuove strade per fare cassa. Una di queste ha portato la Lega Serie A, il Milan e il Como a pensare di disputare la partita tra le due squadre lombarde a Perth, in Australia. Per Marotta portare una gara di Serie A non è un sacrilegio. “Se la analizziamo dal punto di vista di impatto etico e sociale è evidente che si sottrae una partita importante ai tifosi del Milan e del Como”, ha ammesso Marotta prima di fornire, però, la sua approvazione all’iniziativa dei cugini rossoneri. “Deve essere vista come una necessità dovuta a una causa di forza maggiore – ha poi aggiunto -, è una sperimentazione che porterà a valutazioni che faremo dopo”. Anche l’Inter, quindi, potrebbe seguire il Milan in questo genere di iniziative.

L’assist al Milan su Modric

E parlando di calcio, Marotta ha fornito un altro assist al Milan: lo ha fatto quando è spuntato fuori il nome di Luka Modric. Per il presidente dell’Inter il fatto che un 40enne possa brillare nella nostra Serie A non rappresenta un problema. “Non la vedo come una cosa preoccupante, per me Modric è uno spot positivo per il calcio italiano – il parere di Marotta -. I nostri figli e nipoti si innamorano vedendo un giocatore del genere, magari vogliono ripetere le sue gesta in allenamento”.