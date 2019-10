Inter, Marotta allontana Ibrahimovic

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn allontana Zlatan Ibrahimovic dai nerazzurri: "In attacco abbiamo una rosa competitiva. Senza l'infortunio di Sanchez saremmo stati più contenti, anche se siamo fiduciosi di recuperarlo nel giro di due mesi. Per questi motivi il reparto offensivo rimarrà invariato".

L'Inter potrebbe in ogni caso investire a gennaio: "Da parte nostra è obbligatorio essere vigili e capire quali opportunità il mercato potrà offrire. La finestra di gennaio è un'occasione a disposizione delle società, anche se i valori sono quelli che sono visto che i giocatori importanti in quei giorni non si muoveranno. Noi saremo attenti sotto questo punto di vista, vedremo cosa accadrà".

SPORTAL.IT | 20-10-2019 16:03