Inter, Marotta apre all'arrivo di Vidal

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marrotta ai microfoni di Sky ha aperto a un possibile arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro: "Vidal è un giocatore molto importante, siamo legati io e Conte a lui da un rapporto di amicizia per i bei tempi trascorsi. E’ un giocatore che dà tutto, lo chiamano il Guerriero per questo. Tantissime squadre lo verrebbero, purtroppo è del Barcellona però i pensieri si possono fare. Soprattutto per quel reparto lì".

Su Conte: "Antonio è un grandissimo professionista, sa quando deve usare il bastone o la carota. Lui prepara le partite sempre bene, sa dà solo quello che deve fare".

SPORTAL.IT | 01-12-2019 15:19