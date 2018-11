Inter-Marotta, arriva l'annuncio di Zanetti

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha dato il benvenuto a Beppe Marotta come nuovo dirigente del club nerazzurro: "Di recente sono stato in Cina e ho parlato con la proprietà, siamo consapevoli che stiamo facendo grandi cose da due anni ma bisogna ancora dare molto. L'arrivo di un dirigente del genere di grande esperienza e compattezza andrà a rinforzare una squadra che già lavora fuori dal campo per la crescita di questo club. Stiamo parlando di una persona che conosce benissimo le dinamiche del calcio".

Zanetti a Radio Anch'io ha parlato anche del momento della squadra: "Per noi sarà un mese importantissimo con tutte partite difficili. Il primo passo l'abbiamo fatto, battendo il Frosinone e riscattando Bergamo. Il Tottenham è un avversario in gran forma che ha battuto il Chelsea, fanno dell'intensità la loro forza. Dobbiamo stare attenti e concentrati per un risultato positivo che vuol dire qualificazione. La Juve sta facendo un campionato straordinario perché dimostra grandissima continuità, noi stiamo facendo un nostro percorso, ci sono squadre che proveranno almeno a darle fastidio. Certo sarà difficile e complicato se continuano con questo passo. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro campionato e migliorare quella che è stata la classifica dell'anno scorso".

La vergogna di River-Boca, di nuovo rinviata: "Non c'erano i presupposti per poter disputare la partita, i giocatori del Boca non stavano bene, fisicamente e psicologicamente. Giocare una finale in queste condizioni credo non faccia bene a nessuno. Mi dispiace tantissimo per il mio paese, soprattutto per la figura che facciamo in tutto il mondo- Tutti aspettavano questa partita, ormai non si può tornare indietro, ancora una volta vince la violenza e invece di parlare di una grande finale finale ci tocca parlare di questo episodio".

SPORTAL.IT | 26-11-2018 11:25