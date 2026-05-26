Inter, per Marotta e Ausilio la miglior soluzione è investire su Palestra Atalanta permettendo. Bastoni e Dumfries all'angolo

Il giocatore è un valore decisivo per la Dea nella prossima sessione di mercato, mentre la dirigenza Inter lo ritiene funzionale al progetto che si sta profilando

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il mercato è già iniziato. Almeno per l’Inter che ha festeggiato e valutato, complice la vittoria anticipata dello Scudetto come operare in questa fase sull’onda dell’egemonia ribadita e le necessità ribadite di programmazione per la prossima stagione. Un confronto continuo tra i vertici societari, in primis tra il presidente Beppe Marotta e il suo direttore Piero Ausilio che hanno individuato una lista di possibili acquisti, e relative uscite. Il futuro di Denzel Dumfries resta in bilico, mentre in cima alla lista dei desideri rimane uno dei pchi azzurri a essersi dimostrato focalizzato anche in Azzurro, Marco Palestra.

Il vertice Marotta-Ausilio per il mercato

Dunque, quali sarebbero le ultime indiscrezioni? Posto il confronto continuo, sistematico e riservato in seno ala dirigenza nerazzurra lontano dia riflettori e dalla Milano da bere il team mercato su indicazione di Marotta e Ausilio ha già avviato i contatti con l‘Atalanta per Palestra, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie A.

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L’offerta per Palestra

Sul piatto l’offerta da 40 milioni di euro come base di partenza e 5 milioni di bonus. Una proposta che andrebbe a soddisfare le valutazioni formulate dalla Dea. Non sarà però un affare semplice da completare. Innanzitutto i bergamaschi non vorrebbero lasciare partire il giocatore, se non per cifre ritenute adeguate per le casse di un talento reduce dalla stagione in prestito al Cagliari.

L’incognita del fattore Sarri

Il probabile arrivo di Maurizio Sarri conferma le ambizioni di alta classifica dell’Atalanta che si separerà da Raffele Palladino, a quanto sembra, e lo stesso tecnico toscano potrebbe convincere Palestra a rimanere. Sull’esterno c’è anche una folta concorrenza che potrebbe scatenare un’asta. Il sacrificio di Dumfries e l’uscita di Luis Henrique dovrebbero comunque garantire il budget sufficiente per il giocatore che lascerebbe la Sardegna per un salto di qualità.

Per Palestra, primo obiettivo per età, carta di identità e ruolo sulla destra i vertici dell’Inter sono disposti a investire parte degli introiti derivanti dalla cessioni. Bastoni, al prezzo giusto, aiuterebbe ma potrebbe non bastare questo sacrificio: Palestra, in prestito al Cagliari dall’Atalanta, ha un valore attuale più vicino ai 25 milioni ma la richiesta sarebbe molto più elevata da parte del club che si è qualificato in Conference e punta a monetizzare, in una fase simile.

L’uscita di scena di Bastoni

Rimane sullo sfondo l’incertezza, poi, legata a Alessandro Bastoni il quale è reduce da una stagione infausta, quale che sia la prospettiva adottata. La pressione accumulata, per quanto accaduto con la maglia dell’Inter al pari di quella della Nazionale addosso, indurrebbe a ritenere plausibile un punto e a capo magari altrove. Lontano dalla Serie A e dall’Italia, anche se la pista spagnola pare sia notevolmente raffreddata.