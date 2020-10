Inter, Marotta avverte le Nazionali

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky ha lanciato un messaggio chiaro alle Nazionali: “Non voglio boicottare le manifestazioni, dico che un giocatore per rispondere alle convocazioni delle Nazionali deve essere in una condizione psico-fisica idonea per farlo. Quando si manda un giocatore, se è già affaticato è evidente che rimanga a casa per il bene di tutti. Chiedo che ci sia maggior rispetto per i club”.

“Sicuramente è una situazione che affronteremo con rigidità. Dobbiamo rispondere ai molti impegni ufficiali che abbiamo e mi sembra giusto che anche le Federazioni ci vengano incontro. È un malumore che serpeggia nei vari club. Siamo davanti a una situazione anomala, abbiamo già un grande impedimento che è il Covid, sta nel buon senso di tutti”.

“Abbiamo detto che l’anno scorso si è chiusa una stagione anomala, questa è ancora più anomala. Non è un alibi, ci sono tante partite ravvicinate. Aggiungiamo gli infortuni e le assenze per Covid: ne viene fuori che gli allenatori non riescano mai a studiare una formazione anticipata. Dobbiamo cercare di anticipare queste situazioni, cercando di limitare le partite della nazionale, perché altrimenti si fa fatica a gestire le squadre fino a fine campionato”.

OMNISPORT | 31-10-2020 19:01