Inter, Marotta beffa la Juventus per un obiettivo di mercato

L’Inter accelera per Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona è uno degli obiettivi di mercato condivisi con la Juventus, ma i nerazzurri vogliono giocare d’anticipo per sorprendere i campioni d’Italia e accaparrarsi il giocatore a gennaio: Beppe Marotta avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage.

Il calciatore croato, vicecampione del mondo nel 2014 in Russia, è considerato uno dei rinforzi ideali per Antonio Conte, preoccupato dalla mancanza di alternative a centrocampo (l’infortunio di Sensi durante la sfida con la Juventus lo ha dimostrato).

Inoltre Rakitic è in rotta da mesi con il tecnico Valverde e con la società blaugrana, tanto da essersi sfogato in conferenza stampa: “Non so cosa succederà – sono le sue parole di fuoco -. Di certo è un momento duro perché voglio giocare e non solo far parte di una squadra. Farò di tutto per cambiare le cose, anche perché ho ancora due anni di contratto e non esiste al mondo un club migliore del Barça. Ciononostante, ho bisogno di giocare e non solo di passeggiare in giro per la città“.

“Ho parlato con la società e gli ho detto che il mio desiderio è quello di lottare per un posto. Tuttavia, se la situazione dovesse rimanere così com’è ora, dovremo vederci di nuovo e trovare una soluzione“.

Secondo Tuttosport Rakitic, in scadenza nel 2021, potrebbe sbarcare a Milano per una cifra ridotta, vicina ai 30 milioni di euro: dopo il contatto, nelle prossime settimane gli uomini di mercato nerazzurri e l’entourage del giocatore potrebbero sedersi a un tavolo per capire le reali possibilità dell’affare.

L’Inter per finanziare il colpo punta molto sulla cessione di Gabigol, rinato al Flamengo (nell’ultima stagione ha realizzato 18 gol in 18 partite). Il prestito della punta brasiliana scade a gennaio e il club nerazzurro spera in un riscatto a titolo definitivo da parte dei rubronegro di una ventina di milioni di euro.

Gli intermediari della trattativa sono già stati avvistati a Milano proprio per discutere della questione con i dirigenti nerazzurri.

SPORTAL.IT | 10-10-2019 14:10