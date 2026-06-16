Inter, Marotta e il primo sgarbo a Carnevali: Bremer più Cambiaso, ma dice no alla Juventus per Frattesi

No dei nerazzurri alla Juventus per Frattesi: Marotta aspetta la Premier League, prepara la contromossa e punta a due colpi pesanti in casa bianconera

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Il derby d’Italia infiamma già il mercato. Marotta e Carnevali: storia di un’amicizia inscalfibile che vive anche di piccoli dispetti, destinati a riempire le pagine dei quotidiani nel vuoto lasciato dalla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Inter e Juventus si stuzzicano, si sfidano a distanza. Il rinnovato entusiasmo della Torino bianconera, alimentato dal benservito dato a Comolli, ha spinto il grande ex, oggi presidente dell’Inter, alla contromossa. Già, Marotta respinge le avances della Signora per Frattesi, ma prepara l’affondo per colpirla con un doppio colpo: Bremer e Cambiaso.

Frattesi, addio all’Inter: Carnevali lo vuole alla Juventus

Frattesi ha deciso: dopo un’ultima stagione vissuta ai margini del progetto Chivu, nonostante le rassicurazioni ricevute dopo la finale di Champions League persa contro il PSG, ha scelto di cambiare aria. A 26 anni, il centrocampista dal vizio del gol sa di trovarsi a un bivio della sua carriera e non può più accontentarsi del ruolo di riserva di lusso. Spalletti lo chiama alla Juventus. Del resto, proprio sotto la guida dell’ex ct della Nazionale, l’ex Sassuolo ha espresso il meglio del suo repertorio.

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La risposta di Marotta: la Premier League e il Nottingham Forest

L’Inter frena. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, mentre i bianconeri puntano a inserire uno scambio di contropartite tecniche per abbattere i costi dell’operazione. Marotta, però, guarda alla Premier League e in particolare all’offerta da 25 milioni del Nottingham Forest, che continua a mostrare interesse per la Serie A. Carnevali incassa il colpo, ma non demorde. La prima sfida tra i due amici segna l’inizio di una nuova rivalità di mercato.

Derby d’Italia di mercato: Inter su Bremer e Cambiaso

Secondo La Stampa, l’Inter è pronta a sfruttare i problemi della Juventus, legati al mancato accesso alla Champions League, per provare a soffiare a Carnevali due dei giocatori più rappresentativi di Spalletti: Bremer e Cambiaso. Il difensore brasiliano, 29 anni, ha una clausola rescissoria da 58 milioni, cifra che nessuno sembra disposto a pagare. Pur avendo numerosi estimatori in Premier, sul centrale pesano i tanti infortuni avuti in carriera: ecco allora che si inserisce l’Inter, che fiuta l’occasione. I nerazzurri pensano anche a Cambiaso, considerato un’alternativa a Palestra. La trattativa con l’Atalanta non decolla a causa delle richieste dei Percassi, che non scendono sotto i 50 milioni. L’esterno, però, è seguito anche da Como, Barcellona e Chelsea.

Carlos Augusto e l’asse Milano-Torino

Un altro calciatore di cui i due club hanno parlato è Carlos Augusto, terzino che farebbe molto comodo a Spalletti. Siamo solo alle prime battute di un mercato che deve ancora entrare nel vivo, ma Inter e Juventus stanno già rubando la scena alle altre big. Chissà che alla fine Marotta e Carnevali non riescano a trovare un accordo per dar vita a un maxi-scambio capace di ridisegnare anche gli equilibri della rivalità tra i due club. In un mercato fatto di idee ma con pochi soldi, l’asse Milano-Torino potrebbe regalare colpi di scena inaspettati.