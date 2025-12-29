Inter, Marotta e Chivu rispondono alle provocazioni di Conte: ricomincia il duello

Il presidente nerazzurro Marotta non ci sta a sentire le parole del tecnico azzurro: “E' il Napoli il favorito per il titlolo”. I precedenti con Conte

Manca poco all’11 gennaio 2026, ma Inter-Napoli è già iniziata. Conte provoca Chivu, il tecnico dei nerazzurri risponde e si inserisce anche Marotta nella questione tra i due. Continua il teatrino a tre di chi non vuole prendersi responsabilità: da una parte c’è chi vede le milanesi favorite, in special modo l’Inter, dall’altra arrivano le repliche taglienti che buttano maggiore pressione sul Napoli, in quanto campione in carica. Il botta e risposta e i precedenti con Inzaghi.

Conte vede l’Inter favorita

A buttare l’amo per primo, ancora una volta, è stato il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo la vittoria contro la Cremonese: “Il Napoli non è ancora in grado di comandare per tanti motivi. È un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse”.

Marotta risponde a Conte: Napoli favorito

Prima del match di Bergamo è poi arrivata l’immediata presa di posizione del presidente nerazzurro Beppe Marotta, chiamato a commentare le dichiarazioni di Conte sulla distanza strutturale tra le big: “Non voglio entrare in polemica. Conte è un bravo allenatore e un bravo comunicatore. Sa distrarre l’attenzione e la comunicazione. Il favorito è nettamente il Napoli, è campione in carica, ha messo soldi importanti e ha continuità tecnica, è l’unica a non aver cambiato allenatore.”

E infine ha concluso Marotta su Conte: “Noi abbiamo modificato il modello e fatto investimenti sui giovani. Ce la giocheremo tutti fino in fondo, ma credo che il Napoli, per motivi di merito, sia il serio candidato alla vittoria finale”.

Chivu, frecciata al tecnico azzurro

Post Atalanta-Inter, è toccato a Cristian Chivu che, incalzato dai giornalisti, ha scelto il profilo basso dopo le parole di Antonio Conte e le successive repliche incrociate di Marotta. L’allenatore dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo di Bergamo, ha voluto chiarire subito la sua posizione, prendendo le distanze dal botta e risposta mediatico sul tema dei favoriti per lo scudetto: “Quello che dice Conte non mi interessa, poi se siamo abituati a fare casino facciamolo, ma io non lo farò perché non mi piace. Si può andare a giocare a calcio senza tirare fuori altro. Bisogna mantenere i valori di questa competizione.”

Aggiunge infine Chivu: “Alla fine è solo calcio, solo sport. E la gente deve godere soltanto di quello. Chi fa casino può farlo tranquillamente. Noi sappiamo che l’unico obiettivo che abbiamo è essere competitivi e cercare di essere all’altezza delle aspettative di tutti”.

I precedenti Marotta-Conte

In realtà è un duello verbale che si ripropone: lo scorso anno il tecnico degli azzurri continuava più volte a dire che l’Inter fosse favorita l’allora tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, attaccò Conte sostenendo che invece il Napoli fosse favorito perché non giocava le coppe. A mettere pepe sul duello scudetto furono però soprattutto le polemiche a distanza tra Conte, che si lamentò per il rigore concesso all’Inter contro gli azzurri con la replica tagliente del dirigente nerazzurro: “Conte è persona intelligente e grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla”. Una polemica che si sarebbe trascinata a puntate per tutta la stagione. E che è ripresa adesso, il duello continua.