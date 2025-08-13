Inter, la trattativa sfumata per Leoni, la telenovela Lookman e il no a Donnarumma: Marotta finisce nel mirino dei tifosi

Le ultime settimane di calciomercato e una rosa incompleta e poco rafforzata in alcuni reparti, hanno mandato in tilt i tifosi dell'Inter che hanno puntato il dito sulla dirigenza

Stallo a Milano, è il titolo del mercato dell’Inter nell’ultime settimane. L’estate si sta per spegnere e anche gli animi dei tifosi sono delusi. La partita con il Monza e il pre-campionato altalenante hanno gettato ombre sul lavoro di Marotta e della dirigenza. Gli arrivi anticipati di Sucic e Luis Henrique, oltre all’investimento per Bonny, la conferma di Zalewski e il ritorno di Pio Esposito dal prestito, hanno nascosto per lungo tempo la polvere sotto il tappeto. E ora la telenovela Loookman non sta facendo altro che distrarre la società dai veri problemi dei nerazzurri: una difesa invecchiata e un centrocampo che ha bisogno di nuova linfa. I tifosi se ne sono accorti e di certo non stanno stando in silenzio.

Il tira e molla per Lookman

L’Inter è una squadra di sistema, che quando incontra formazioni organizzate e più forti difensivamente va un po’ in difficoltà di idee. Un problema che si ripercorre da anni. E per cercare di risolverlo, Marotta e Ausilio hanno spostato tutta la loro attenzione su Lookman. Trattare con l’Atalanta non è facile, non è un club che fa sconti. La Dea fissa un prezzo e difficilmente scende e anche lo scorso anno la Juventus ha dovuto portarsi la trattativa per Koopmeiners fino agli ultimi giorni di mercato. Per il nigeriano sta succedendo lo stesso: i nerazzurri si sono spinti fino a 45 milioni compresi i bonus, ma i bergamaschi ne vogliono 50. Poca differenza, ma l’Inter ha bisogno anche di fare qualche cessione per spingersi oltre. E la situazione legata al no di Asllani al Betis e ad altre situazioni in rosa sta mandando Marotta in tilt.

Inter con il cerino in mano, il Liverpool piomba su Leoni

La troppe chiamate alla famiglia Percassi hanno messo in un secondo piano l’idea Leoni. Il difensore del Parma, classe 2006, ha stupito nella scorsa stagione e ha attirato l’attenzione delle big della Serie A. Ma ad irrompere in modo prepotente nelle ultime ore è stato il Liverpool, come raccontato da Sky Sport. Quando la Premier League vuole acquistare qualcuno non ha problemi a mettere soldi sul piatto. E la fumata bianca sembra a un passo: 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Marotta si è fatto sfuggire così un elemento importante. Un difensore che avrebbe garantito continuità per anni, vista la sua carta d’identità. E i tifosi non l’hanno presa bene.

Marotta nel mirino dei tifosi. E su Donnarumma…

“Lookman a 55 sarebbe stupido. Lasciare Leoni a 35 è ancora più stupido. Stupido è non ingaggiare un mediano decente per Chivu. Essere riusciti a demoralizzare tanti tifosi, prima sul campo e poi sul mercato, è di inarrivabile stupidità. In società fingono di non capire” – questa è una delle tante proteste da parte dei tifosi interisti, che delusi dal finale della passata stagione, si aspettavano qualcosa di diverso. Messaggi forti e chiari: “Dobbiamo spendere 50 mln per il quinto attaccante da mettere in rosa e poi giochiamo con questo centrocampo e una difesa vecchia“.

E ora il tema si è spostato anche su Donnarumma, scaricato dal Psg. Il portiere in passato è stato monitorato anche dai nerazzurri, che però dopo l’ottima stagione di Sommer e l’investimento per Radu hanno deciso di non affondare. Ma non tutti la pensano in questo modo: “Donnarumma è un top player, è italiano e ad una cifra ragionevole con il suo valore ed i nostri parametri di ingaggi, va preso immediatamente“. Enzo Raiola ha però confermato che al momento sono attive le sirene inglesi. Mentre a Milano risuonano altre, quelle delle lamentele dei tifosi.