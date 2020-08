Inter, Marotta esalta Antonio Conte

Sembra davvero tornata la pace tra l’Inter e Antonio Conte. L’amministratore delegato Beppe Marotta rende merito all’allenatore leccese prima della finale di Europa League: “Sono fiducioso perché Conte ha esperienza di queste tipi di partite sia da giocatore che allenatore. I risultati vincenti di questo ultimo mese non sono frutto casualita’ ma di equilibrio e armonia all’interno della squadra costruita dall’allenatore”.

Quattro italiani nell’undici titolare: “E’ un fiore all’occhiello. I club devono vincere ma l’orgoglio dei dirigenti e’ anche quello di vedere vincere la Nazionale e per farlo i ragazzi devono fare esperienza nei club in maniera tale che quando arrivano da Mancini abbiano già un discreto background. Alla Juventus c’era uno zoccolo duro di italiani cio’ dovrebbe accadere in tutte le squadre”.

OMNISPORT | 21-08-2020 21:26