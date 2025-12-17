Inter, Marotta fa marcia indietro dopo l’infortunio di Dumfries: la scelta di mercato e il diktat a Chivu    

Secondo il Corriere dello Sport il club non acquisterà un sostituto dell’olandese nella finestra di gennaio: il tecnico invitato a dare fiducia a Luis Henrique

L’Inter non tornerà sul mercato per sostituire l’infortunato Denzel Dumfries: secondo il Corriere dello Sport, dopo il tentativo fatto per Marco Palestra Beppe Marotta avrebbe già informato Cristian Chivu, invitandolo caldamente a dare fiducia al brasiliano Luis Henrique.

Post Dumfries: Palestra unico obiettivo di Marotta

Marco Palestra o nessuno: questa la strategia dell’Inter per la fascia destra dopo l’infortunio di Denzel Dumfries che ha privato Cristian Chivu di un uomo chiave oltre che di uno dei migliori esterni in circolazione in Europa. Dumfries, che ieri si è operato alla caviglia a Londra, resterà indisponibile per due o tre mesi e Beppe Marotta mirava a sostituirlo con Palestra, esterno del Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Dopo aver sondato la richiesta della Dea per il cartellino del giocatore – vicina ai 40 milioni – Marotta ha però deciso di fare marcia indietro.

Il cambio di strategia

Palestra è l’unico esterno per il quale l’Inter sarebbe pronta a fare un grosso investimento: d’altra parte rientra nel profilo dei nuovi acquisti dettato da Oaktree, un giovane di talento in grado di essere subito decisivo per le sorti nerazzurre, ma anche di accrescere il valore del suo cartellino e, quindi, generare una futura plusvalenza.

Secondo il Corriere dello Sport, le altre opzioni spuntate fuori nelle ultime ore – dal genoano Norton-Cuffy al croato Valincic della Dinamo Zagabria – non convicerebbero fino in fondo Marotta. Dopo il muro alzato dall’Atalanta per Palestra, dunque, Chivu dovrà trovare una soluzione con i giocatori già in organico.

Il diktat a Chivu

In particolare, Marotta ha chiesto al tecnico rumeno di puntare su Luis Henrique, l’esterno brasiliano prelevato in estate dal Marsiglia per 25 milioni di euro. L’ambientamento del giocatore non è stato facile, Luis Henrique è stato sotto-utilizzato, ma nell’ultimo mese la fiducia di Chivu nei suoi confronti è nettamente cresciuta: il brasiliano ha giocato dal 1’ 5 delle 7 partite in cui Dumfries è stato indisponibile, affermandosi di fatto come il nuovo titolare sulla corsia destra.

Ora Marotta vuole puntarci: il suo diktat è chiaro e Chivu, aziendalista vero, è pronto a seguirlo. E per far rifiatare Luis Henrique, verrà percorsa la soluzione del dirottamento a destra di Carlos Augusto o dell’utilizzo di Matteo Darmian, veterano tornato disponibile e desideroso di dare il suo contributo alla causa nerazzurra.