Inter, Marotta molla Lookman. Tutto il tesoretto su Konè: ma ai nerazzurri non serve un difensore?

I motivi per cui i nerazzurri stanno pensando di abbandonare definitivamente la pista Lookman per virare sulla mediana: piace il nazionale francese della Roma

La notizia, se poi sarà confermata dai fatti (nel mercato – si sa – capita tutto e il contrario di tutto), è clamorosa. L’Inter molla l’ossessione Lookman, che ha dichiarato guerra aperta all’Atalanta pur di approdare nella Milano tinta di nerazzurro, per virare su un centrocampista. Già, Marotta e Ausilio sono tentati dal destinare tutto il tesoretto su Manu Koné della Roma. L’interrogativo, però, è un altro: a Chivu non servirebbe un difensore?

Inter, Marotta abbandona la pista Lookman?

Breve recap per chi ha perso le ultime puntate: l’Inter ha offerto 42 milioni più di 3 bonus all’Atalanta, che ha rifiutato. Non hanno fatto seguito rilanci, mentre Lookman, che si è promesso a Chivu tanto da respingere la corte dell’Arsenal, si è dato alla macchia volando in Portogallo per poi raggiungere la sua abitazione londinese.

Nelle prossime ore gli agenti del nigeriano sono attesi in Italia per un confronto con la Dea, che intensifica il pressing su Muniz del Fulham. Ma l’ultima novità, come riferito da Sky Sport, è che il club di viale della Liberazione sta seriamente valutando l’ipotesi di mollare Ademola per mettere a segno un acquisto top a centrocampo.

Perché i nerazzurri pensano a Manu Koné

Sono tante le ragioni per cui l’Inter pensa a questo improvviso cambio di rotta. La prima è dettata dallo stallo della trattativa per il Pallone d’Oro africano: il tempo passa e il rischio è di ritrovarsi con un cerino in mano. Ma dietro si cela anche un motivo di natura tecnica: nell’ultima amichevole contro il Monza Bonny e soprattutto il golden boy Pio Esposito hanno fornito ottime e rassicuranti risposte.

Insomma, lì davanti il pericolo overbooking è concreto. Ecco, allora, la virata verso la mediana. Al debutto in Serie A, Manu Koné si è reso protagonista di un’annata superlativa e la Roma potrebbe sacrificarlo per dare un impulso decisivo alla campagna acquisti ed esaudire così le richieste di Gasperini. Il nazionale francese garantirebbe qualità e quantità, spianando la strada agli addii di Asllani e probabilmente Zielinski.

Ma a Chivu non serve un difensore?

Tornando al test col Monza, i due gol subiti dai nerazzurri hanno fatto scattare il campanello d’allarme. E, infatti, i tifosi hanno invocato sui social l’acquisto di un difensore di spessore, vista l’età media di un pacchetto arretrato che necessiterebbe di una rinfrescata.

Ma, uno dopo l’altro e anche a causa del freno a mano alzato causa Lookman, sono sfumati tutti i nomi appuntati sul taccuino di Ausilio. De Winter ha scelto il Milan, Leoni il Liverpool: così l’allarme rischia di trasformarsi in emergenza.