Juventus-Inter è già iniziata: Marotta pensa a Koné e Upamecano, Chivu ha deciso su Akanji e Calhanoglu

I nerazzurri tra presente e futuro. Marotta prova a rimediare agli errori commessi in estate, il tecnico è chiamato al riscatto nel derby d'Italia dopo il ko con l'Udinese

Il presente richiede soluzioni immediate, il futuro una pianificazione diversa rispetto a quella del recente passato. Marotta pensa all’Inter del domani e valuta un ritorno di fiamma per Koné e l’assalto a Upamecano, mentre Chivu necessita di risposte immediate dai suoi nel derby d’Italia contro la Juventus: la decisione su Akanji e Calhanoglu.

Inter, Marotta non molla Koné

Nella lista dei desideri estivi il nome di Manu Koné campeggiava al secondo posto subito dopo quello di Ademola Lookman. Ma alla fine Chivu non ha ottenuto né l’attaccante dell’Atalanta né il centrocampista della Roma, che resta, però, nei piani del club di viale della Liberazione.

Già, Marotta non molla il francese e, come riferisce La Gazzetta dello Sport, conta di sfruttare a suo favore il fattore fairplay finanziario, che obbliga i giallorossi a generare circa 90 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Ciò significa che qualche big deve per forza lasciare la Capitale. L’Inter fiuta l’affare, magari provando a strappare condizioni più favorevoli rispetto ai circa 40 milioni proposti un mese fa.

Un colpo a parametro: piace Upamecano

Non è un mistero – lo racconta la sua storia – che il presidente dell’Inter sia particolarmente attento al mercato dei parametri zero. Dell’idea Vlahovic, che sarà un osservato speciale nel derby d’Italia, vi abbiamo anticipato tutto, mentre l’ultima pista porta in Germania, dove gioca il francese Dayot Upamecano.

Non sarà facile soffiare il calciatore al Bayern Monaco, che ha intenzione di prolungargli il contratto in scadenza a giugno, ma fino quando c’è margine, vuol dire che c’è anche speranza. Il 26enne è ritenuto il profilo perfetto per dare una rinfrescata al pacchetto arretrato, che saluterà almeno uno tra Acerbi e De Vrij.

Chivu pensa alle mosse anti-Juventus: Akanji giocherà?

La sconfitta interna con l’Udinese ha già messo alle corde Chivu, chiamato al riscatto allo Stadium nella super sfida con la Juventus per non arrivare all’esordio in Champions con l’Ajax con l’acqua alla gola. Gli errori difensivi mostrati contro i friulani potrebbero indurre il romeno a lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Akanji.

Del resto, l’ex Manchester City non ha certo bisogno di presentazioni. Se Bastoni e Acerbi sono sicuri del posto, è il contestato Bisseck a rischiare la maglia per far posto allo svizzero, andato anche a bersaglio nel 4-0 della sua nazionale al Kosovo.

Calhanoglu in crisi: la decisione sul turco

Male in occasione del debutto in campionato contro la squadra di Runjaic, in ombra anche con la Turchia. Che succede a Calhanoglu? Dov’è finito il faro del centrocampo dell’Inter? Il momento no continua: dopo un’estate trascorsa a battibeccare a distanza con capitan Lautaro per via delle voci di mercato che lo davano vicino al Galatasaray, neppure dal campo sono arrivate risposte o quanto meno segnali confortanti. Chivu stadia soluzioni alternative, ma non ora. Non nel derby d’Italia. Per gli esperimenti c’è tempo, contro la Juve Hakan ci sarà.