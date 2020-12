Inter, Marotta: "Per Bellugi ci sarà sempre posto nell'Inter"

Momento non facile per l’ex difensore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese che nei giorni scorsi ha dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe.

Sono tantissime le manifestazioni di affetto ricevute da Bellugi e tra queste non poteva mancare quella speciale di Beppe Marotta.

L’Amminstratore Delegato dell’Inter ha infatti offerto un posto all’ex nerazzurro all’interno della dirigenza nerazzurra, una volta che verrà dimesso. Lo riporta la ‘Gazzetta dello Sport’.

“Per te ci sarà sempre posto in questa società, magari potresti occupare dei rapporti con i club”.

Un attestato di stima per l’ex difensore della nazionale che ha bisogno di queste notizie per guarire più in fretta e guardare al futuro con più speranza.

OMNISPORT | 24-12-2020 09:49