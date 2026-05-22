Inter, Marotta provoca il Milan: la frecciata all’Arena Civica scatena i tifosi rossoneri

Il presidente nerazzurro si è lasciato andare a una stoccata nei confronti dei “cugini” durante la festa per il “double”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In maniera più elegante di quella scelta da Marcus Thuram, ma anche Beppe Marotta ha voluto festeggiare il double dell’Inter con una frecciata nei confronti dei “cugini” del Milan: la provocazione del presidente nerazzurro è avvenuta durante la festa per il titolo tenuta ieri sera all’Arena Civica, scatenando la reazione dei tifosi rossoneri.

Inter, la festa all’Arena Civica

L’Inter ha scelto un palcoscenico speciale per continuare i festeggiamenti per il “double”, l’accoppiata scudetto–Coppa Italia: ieri sera la squadra di Cristian Chivu si è allenata all’Arena Civica, nel cuore della città, di fronte ai tifosi e davanti a un gran numero di leggende interiste, da Javier Zanetti a Ivan Cordoba, e anche all’ex patron Massimo Moratti.

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Presente, ovviamente, anche Beppe Marotta, che durante il suo discorso di ringraziamento alla squadra e ai tifosi non ha mancato di lanciare una provocazione ai “cugini” del Milan.

La provocazione di Marotta al Milan

Parlando della vittoria del double, infatti, il presidente nerazzurro ha sottolineato il gap di successi in campionato col Milan (21 a 19 il conto in favore dell’Inter) e, soprattutto, ha rivendicato il ruolo centrale dell’Inter nella città di Milano. “Abbiamo voluto festeggiare in questa arena, che è l’icona della città, perché noi siamo la squadra della città, l‘unica società con due stelle”, ha dichiarato Marotta con un chiaro messaggio al mondo rossonero. Poi, non pago, ha aggiunto: “Nella città di Milano ci siamo solo noi, questo è motivo di orgoglio”.

La rabbia dei tifosi del Milan

Parole da ultrà, quelle di Marotta, che ovviamente hanno dato fastidio alla metà rossonera del calcio milanese. Sui social i tifosi del Milan non hanno tardato a farsi sentire. “Bravo Marotta, finalmente una battuta sofisticata e per nulla originale”, ironizza su X Envak, tra i più moderati nel commentare le parole del presidente dell’Inter. “L’Inter è anche l’unica al mondo a vincere un campionato da terzi in classifica”, aggiunge velenoso Pirovich, alludendo al titolo assegnato con Calciopoli. “Marotta stai muto”, scrive Roberto, ripostando una foto di Silvio Berlusconi con tutti i trofei vinti alla presidenza del Milan. “Marotta parla come se ne avessimo la metà di scudetti… se per sbaglio vinciamo il 20 esimo in tempi brevi cosa si inventa poi? Perché a livello internazionale esiste solo il Milan”, attacca Matte14. “Milan 7 Champions, cartonati 3”, aggiunge Finos, insistendo sullo stesso argomento.