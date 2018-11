Inter, Marotta ricomincia dalla Juventus

Dopo aver chiuso la sua avventura, durata ben sette anni, alla Juventus, Marotta è volato in Cina per definire gli ultimi dettagli del suo nuovo accordo con l'Inter della famiglia Zhang. L'ex dirigente bianconero si sta confrontando, a Nanchino, con il patron del gruppo Suning Jindong Zhang e il figlio Steven, neo presidente nerazzurro, per studiare la nuova strategia societaria per colmare il gap proprio con quella Juventus che, grazie anche al lavoro di Marotta, domina in Italia da sette anni, raggiungendo livelli di eccellenza in Europa.

Difficile che le firme sul nuovo contratto (si parla di un accordo sulla base di tre anni, con un ingaggio da 1,5 milioni di euro, più ricchi bonus) da amministratore delegato arrivino proprio a Nanchino ma c'è una concreta possibilità che l'esordio, da nuovo dirigente nerazzurro, di Marotta possa avvenire il prossimo 7 dicembre, giorno in cui è in programma, all'Allianz Stadium, la super sfida Juventus-Inter. Una "prima" non certo semplice per Marotta, anche considerato il modo in cui si è concluso il rapporto di lavoro con il club guidato da Agnelli. Tanta la curiosità, ad esempio, per vedere come sarà accolto dal popolo bianconero e dal suo ex patron Agnelli.

Intanto si sta cercando di comprendere il reale ruolo di Marotta all'interno dell'organigramma nerazzurro. Sicuramente non ci sarà un "Sabatini bis" ma Marotta sarà, in tutto e per tutto, l'ad dell'Inter con un probabile "aiuto" sulle questioni mercato che, comunque, dovrebbero essere sempre gestite da Ausilio. La famiglia Zhang è curiosa di comprendere il modus operandi dell'ex bianconero, così da sfruttarne le qualità al meglio. L’Inter è cosciente che, con l’esperienza di Marotta, la crescita del club potrebbe avvenire in tempi ancora più rapidi rispetto al progetto originale.

