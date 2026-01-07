Inter, Marotta ringrazia Guardiola e punta Dodò: doppia mossa per convincere la Fiorentina, ma c'è un'alternativa

Il tecnico catalano allo scoperto sul rientro anticipato di Akanji a causa degli infortuni che hanno decimato la difesa del City. Continua la caccia al laterale destro

Marotta e Chivu tirano un sospiro di sollievo e ringraziano Guardiola. Già, perché gli infortuni che hanno decimato la difesa del Manchester City hanno rischiato di ripercuotersi sul futuro in nerazzurro di Akanji. Sfumato Cancelo, l’Inter punta tutto sul piano B, che porta a Dodò: pronta l’offerta alla Fiorentina. Ma c’è anche un piano C.

Inter, perché Marotta ringrazia Guardiola

C’è chi nella Milano nerazzurra ha sudato freddo, in queste ultime ore. Sì, perché il Manchester City di Donnarumma ha perso due difensori fondamentali nello scacchiere tattico di Guardiola: Gvardiol e Ruben Dias. Assenze lunghe che hanno dipinto una scenario nefasto per l’Inter: il rientro anticipato dal prestito di Akanji, perno del pacchetto arretrato di Chivu.

A fugare ogni dubbio sul possibile addio dello svizzero è stato proprio il tecnico catalano dei citizens in occasione della conferenza stampa della vigilia della sfida di Premier League col Brighton: “Non richiameremo Akanji o Reis dai loro prestiti all’Inter e al Girona a gennaio”. Insomma, pericolo scampato.

Tutto su Dodò: offerti due calciatori alla Fiorentina

La priorità del mercato di gennaio è assicurare a Chivu un rinforzo di spessore sulla destra, visto che Dumfries mancherà per almeno altri due mesi, come confermato di recente anche dal presidente del club di viale della Liberazione. Sfumato il ritorno di Cancelo, che ha preferito il Barcellona, l’Inter ha rotto gli indugi e punta tutto su Dodò.

Per ingolosire la Fiorentina, a sua volta a caccia di rinforzi per la rimonta salvezza, Marotta e Ausilio propongono due calciatori, che – sottolinea TuttoSport – sono graditi a Paratici. Si tratta di De Vrij, ormai ai margini del progetto, e Asllani, scaricato dopo una manciata di mesi dal Torino. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, potrebbe saltare la cessione di Acerbi all’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Ma c’è anche il piano C: l’ultima idea

Non è un mistero che in cima alla lista dei desideri campeggi il nome di Palestra. Ma è un’idea da coltivare a lungo termine, per l’estate. Si pensa soprattutto al presente, in questa fase delicata della stagione, in cui l’Inter è chiamata a difendere la vetta della classifica e ad andare il più avanti possibile in Champions League.

Ecco, allora, che sul taccuino di Ausilio è appuntato anche il nome dell’argentino Naheun Molina. L’ex Udinese ha il contratto in scadenza nel 2027 con l’Atletico Madrid e per Simeone non è affatto un titolare inamovibile. Ciò significa che il laterale classe 1998, che piaceva già alla Juventus quando c’era ancora Tudor in panchina, potrebbe essere ingaggiato a prezzo di saldo.