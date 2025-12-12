Inter, Marotta scatenato: chi è l'erede di Acerbi, tre nomi per il post Sommer, la confessione di Lautaro

L'infortunio dell'esperto centrale ha indotto i nerazzurri ad anticipare i tempi: a gennaio in arrivo un rinforzo per Chivu. La dichiarazione d'amore del capitano

L’infortunio di Acerbi spinge l’Inter ad anticipare i tempi per la ricerca del suo sostituto. Marotta si fionda sul mercato con l’obiettivo di regalare a Chivu un difensore già a gennaio e pare proprio che sia stato individuato un profilo capace di mettere tutti d’accordo. Ma si pensa anche al futuro, alla prossima estate, quando le strade con Sommer si separeranno. Sono tre i nomi che stuzzicano la fantasia del club nerazzurro: ecco chi potrebbe raccogliere l’eredità dello svizzero.

Inter, ci pensa Marotta: il sostituto di Acerbi

Il risentimento al bicipite femorale della coscia destra accusato nel primo tempo della sfida di Champions League persa col Liverpool costringerà Acerbi a saltare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Con ogni probabilità il 37enne di Vizzolo Predabissi tornerà direttamente a inizio 2026, ma l’Inter è comunque alla ricerca di un difensore che sia in grado di rimpiazzarlo anche in futuro.

Visto che il club di viale della Liberazione ha ancora a disposizione parte del tesoretto non più investito su Lookman, Tuttosport riferisce che si pensa al colpo Gila, 25enne centrale della Lazio con il contratto in scadenza a giugno 2027. Un profilo – per età e ingaggio (1,1) milioni – assolutamente in linea con la filosofia di Oaktree, per cui Marotta e Ausilio possono andare all’assalto dello spagnolo. L’operazione potrebbe chiudersi sui 20 milioni.

I tre nomi per il post Sommer

Sommer e Acerbi lasceranno la squadra al termine della stagione, una volta scaduti i loro contratti. Dunque, i nerazzurri hanno tutto il tempo per scegliere il prossimo numero uno. Il nome più suggestivo è quello di Mike Maignan, che si libererà a giugno dal Milan. Le trattative per il rinnovo non decollano e l’Inter spera di approfittarne proprio come già successo con Calhanoglu.

Ma il francese ha estimatori un po’ dovunque, per cui sarà molto difficile riuscire a pareggiare le ricche proposte della Premier League. Proprio in Inghilterra gioca Guglielmo Vicario: il 29enne vice di Donnarumma in Nazionale sembra abbia una voglia matta di lasciare il Tottenham – serviranno almeno 30 milioni – per far ritorno in Italia. Infine, scrive il Corriere della Sera, piace Atubolu, classe 2002 in forza al Friburgo con contratto in scadenza nel 2027.

Lautaro cuore nerazzurro

Il tira e molla per il rinnovo è alle spalle. Acqua passata. Capitan Lautaro vede solo nerazzurro. E lo ha rimarcato alla Gazzetta dello Sport in occasione degli Awards 2025.

“Io e la mia famiglia stiamo molto bene qui, abbiamo messo radici a Milano. Non ho alcun motivo per andarmene, anche perché da poco ho firmato il nuovo contratto”. Insomma, Inter a vita. Proprio come Javier Zanetti.