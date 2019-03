Inter, Marotta studia un clamoroso dispetto alla Juventus

Dal punto di vista strettamente storico, Inter e Juventus non duellano per lo scudetto da oltre 20 anni, dai tempi di Ronaldo Il Fenomeno e del celebre scontro diretto giocato il 26 aprile ’98 nell’allora stadio “Delle Alpi”. A tenere desta la storica rivalità tra società e tifosi negli anni c’hanno però pensato qualche scontro diretto al veleno e soprattutto qualche legata a obiettivi comuni contesi a lungo. Dallo scorso ottobre, poi, ecco l’approdo all’Inter, proprio dalla Juventus, di Beppe Marotta, dirigente cui Suning ha affidato pieni poteri per riportare il club a livelli d’eccellenza in Italia e in Europa. La ricostruzione è lenta e sembra dover passare da un’altra stagione di transizione, quella attuale, che sembra poter essere l’ultima di sulla panchina nerazzurra.

La precoce eliminazione dalla Champions, il gap ampio dal primo posto e soprattutto la discontinuità di rendimento rischiano di essere fatali al tecnico toscano, pur sotto contratto fino al 2021. Solo una vittoria in Europa League potrebbe cambiare le carte in tavola, ma quel che è certo è che Marotta si sta già guardando intorno qualora il cambio di allenatore fosse necessario. Sul tavolo sembrano esserci due opzioni, il clamoroso ritorno di José Mourinho, ma soprattutto l’arrivo di Antonio Conte. L’ex allenatore del Chelsea è pronto per tornare nella mischia dopo l’anno sabbatico e la sfida di riportare l’Inter ai vertici può essere stuzzicante.

Attenzione però a un’altra ipotesi, riportata da 'Tuttosport' e che avrebbe del clamoroso, legata al nome di Massimiliano Allegri. Tra il tecnico livornese e la Juventus c’è aria di rottura a fine stagione dopo il ko nell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid e Marotta è pronto a fiutare l’affare. Su Allegri sono interessate anche alcune big della Premier, oltre al Real Madrid, ma pure qui potrebbe avere un gioco la missione di far tornare grande l’Inter. L’elevato ingaggio del tecnico non spaventa Suning e per Marotta sarebbe una bella rivincita sulla Juventus dopo il traumatico divorzio di inizio autunno e il modo migliore per rispondere ai messaggi subliminali arrivati da Torino sull’interesamento della Juventus per Icardi.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 10:20