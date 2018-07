Inter, Martinez incanta subito

L’Inter ha scelto di battezzare la nuova stagione contro un avversario poco propizio per la propria storia, il Lugano, protagonista di un’epica disfatta nerazzurra in Coppa Uefa nell’ormai lontano 1995, ma la prima uscita della seconda Inter targata Spalletti mette subito di buonumore i tifosi che al "Cornaredo" vedono brillare la stella di Lautaro Martinez.

L’argentino è stato il mattatore almeno nel primo tempo della partita vinta per 3-0: proprio 'El Toro' apre il tabellino marcatori al 17’ su invito di Nainggolan, ma in generale Martinez, schierato come punta unica nel 4-2-3-1 al posto di Icardi, partito dalla panchina, ha mostrato buona intesa con tutti i compagni.

L’altro protagonista della serata è stato Yann Karamoh, autore di una doppietta in avvio di secondo tempo, prima su assist di Politano e poi al termine di un veloce contropiede.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 22:05