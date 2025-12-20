Inter, Martinez una buona notizia e un problema per Chivu: a chi tocca ora in porta?

Dopo la buona prestazione del portiere spagnolo col Bologna il tecnico dovrà decidere se schierarlo nuovamente titolare o far tornare Sommer dal 1'

Dopo quasi due mesi dal tragico incidente in macchina, Josep Martinez sembra uscito dal tunnel. Era il 28 ottobre quando il neo portiere dell’Inter travolse un anziano su una carrozzina elettrica, causandone la morte: dopo un periodo di stop, un percorso con uno psicologo e tutte le attenzioni del club nerazzurro, il portiere spagnolo sembra aver ritrovato la strada giusta. Dopo essere tornato titolare, nella gara contro il Venezia del 3 dicembre, Martinez ha giocato dall’inizio anche nella delicatissima Semifinale di Supercoppa contro il Bologna a Riyadh. Nonostante la sconfitta dei nerazzurri, ai calci di rigore, il portiere spagnolo si è distinto con buoni interventi durante la gara.

Il problema Sommer

Una parata provvidenziale su Fabbian ed un calcio di rigore respinto alla lotteria finale: Josep Martinez brilla nell’Inter contro il Bologna e mette Chivu in condizione di poterlo rischierare titolare anche in campionato e Champions (come ad inizio stagione). Per i nerazzurri, infatti, resta il problema Sommer: il portiere svizzero, 37enne, non ha ancora rinnovato il contratto che scadrà con l’Inter a fine stagione. Per Cristian Chivu, dunque, la carta Josep Martinez potrebbe rappresentare ora più che un’ipotesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi chiedono maggiore minutaggio per Josep Martinez

Al termine di Bologna-Inter, i tifosi nerazzurri hanno difeso la prestazione di Josep Martinez e lanciato un appello a Chivu: “Deve essere titolare FISSO al posto di Sommer!!!” C’è poi chi scrive: “Non un’ottima partita ma una partita normale. Il problema è che ormai ci siamo abituati alla mediocrità di Sommer per cui la normale partita di Martinez ci sembra ottima.” E ancora: “Ottima partita del pepo ora può tornare a marcire in panchina per far giocare l’ottavo nano svizzero.” Non si placano gli animi sul web: “Dalla prossima tornerà in panchina per far giocare il senatore Sommer. Chivu è senza personalità. Un burattino.”

I tifosi si interrogano: “Ce la farà Chivu a farlo giocare? O troppa paura di mettersi contro i senatori?” E infine: “Non ne ha sbagliato una quando ha giocato …. Ma invece a noi piace fare figure di me..a e quindi …. Ci teniamo il vecchio svizzero.”

Chivu aumenta i dubbi sulla scelta portiere

Continuano i dubbi dei tifosi attorno le scelte di Chivu su Martinez: “A Bergamo sarà nuovamente panchinato, Chivu non avrà il coraggio di schierarlo”. E ancora: “Se lo mette in panchina significa che il mister ha un deficit cognitivo. Siamo in mano ad un pazzo.” C’è poi chi scrive: “Basta che nn gioca con i piedi perché non è capace ditelo a Chivu nel caso di cambiare gioco”. Non si placano gli animi sul web: “Ausilio che sta disperatamente cercando di ingaggiare un altro portiere per dividere le commissioni.” E infine: “Una squadra di ciucci arroganti e senza carattere a cominciare dai presunti campioni, e da stasera anche da Chivu. Solo Martinez si salva.”

Clicca qui per le ultime news sull’Inter