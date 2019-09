Inter, Massimo Moratti stupito da Antonio Conte

Massimo Moratti conquistato da Antonio Conte. Ad agosto l’ex presidente dell’Inter aveva accolto l’arrivo sulla panchina dell’ex Juve con un pizzico di scetticismo (“Ha un DNA pessimo“), ora è definitivamente convinto delle capacità dell’allenatore leccese che ha guidato i nerazzurri alla vittoria nelle prime cinque partite di campionato, e lo ha lodato a margine di un evento a Milano.

“L’Inter è partita molto forte, facendo di più di quello che ci si potesse aspettare. Serve moltissimo accumulare punti ad inizio campionato. Di diverso c’è Conte che sta facendo molto bene, e ha vivacità e attenzione nei particolari. Trasmette la sua voglia di raggiungere il risultato a tutti i costi ai propri calciatori, i quali stanno rispondendo bene. Se mi ricorda Mourinho? Non faccio paragoni”.

“Nerazzurri anti-Juve? Presto per parlare di Scudetto, ma al momento sì – continua l’ex patron, che applaude anche Handanovic e Lukaku -. Fenomeno, un portiere bravissimo e ha il carattere per essere capitano. Lukaku? Lui è un attaccante che ha qualità che consentono all’Inter di esprimere il gioco che ha messo in mostra fino a oggi”.

Moratti dice poi la sua sulla questione San Siro: “A San Siro sono molto legato, per questo motivo se mi chiedessero cosa penso in merito all’abbattimento direi subito di non essere d’accordo”.

“Se poi penso a quale sarà la Milano del futuro e a quali sono i progetti di Inter e Milan, con molto dispiacere, potrei anche risultare a favore. Non si può impedire di avere questo piacere alle persone”.

E’ vicino il confronto con il Barcellona: “L’esperienza di Conte permetterà di fare bene anche contro la squadra di Valverde, e l’Inter ora deve vincere per forza, in seguito al pareggio con lo Slavia Praga”.

SPORTAL.IT | 27-09-2019 09:44