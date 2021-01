Inter, Matteo Marani bacchetta Samir Handanovic

Matteo Marani ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento dell’Inter. Secondo il giornalista, il portiere Samir Handanovic non sta più facendo la differenza nella squadra e inoltre molti giocatori sembrano essere fuori condizione:

“I cambi dell’Inter non fanno la differenza, quest’anno sta subendo troppi gol e molti giocatori non sono in condizione. Ha già preso 23 reti in neanche un intero girone, Handanovic sta diventando un peso: per anni è stato il migliore, quest’anno sta lasciando molto a desiderare. La gara di ieri andava vinta se vuoi vincere lo scudetto”.

OMNISPORT | 11-01-2021 15:18