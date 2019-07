Inter, Mauro Icardi non si allena con i compagni

Mauro Icardi sempre più isolato all’Inter. Letteralmente. L’attaccante argentino sabato mattina non era presente alla seduta di allenamento dei nerazzurri aperta ai giornalisti.

Gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro in vista del primo test amichevole della stagione contro il Lugano: in campo c’erano tutti i giocatori presenti al raduno, anche l’altro “indesiderato” Radja Nainggolan, ma non l’ex capitano.

Fonti del club fanno sapere che Maurito sta svolgendo un lavoro di ‘ricondizionamento fisico’, alternando il recupero attivo al lavoro sul campo. Dopo la pausa di due mesi della scorsa primavera, l’attaccante albiceleste sta risentendo le fatiche dei primi intensissimi giorni di preparazione imposti dal mister salentino, più del resto dei compagni.

Problemi fisici a parte, Conte ha già chiarito le sue intenzioni a Icardi escludendolo da una seduta tattica nei giorni scorsi. L’Inter, fa sapere Tuttosport, ha assegnato a lui e a Nainggolan Daniele Bernazzani, assistente di Mourinho e Benitez e per anni nel settore giovanile nerazzurro: li seguirà fino alla cessione. I due quindi non saranno mai gestiti direttamente dallo staff di Conte.

Sul fronte mercato è però ancora tutto immobile, e lo stallo rischia di prolungarsi fino al termine della sessione. La Juventus resta in pole ma il Napoli è alla finestra, interessato. Intanto l’Inter tratta il suo sostituto, Lukaku. Queste le parole di Marotta, ottimista nonostante l’alta richiesta del Manchester United: “Ottimista? Sì. Sono ottimista su tutto il completamento della squadra”.

