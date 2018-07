Inter, Mauro Icardi svela il suo futuro

Mauro Icardi blinda il suo futuro. In un post pubblicato su Instagram, l'attaccante dell'Inter nel giorno del raduno della Beneamata sembra chiudere definitivamente a un suo addio al club nerazzurro, almeno questa estate: "9 luglio 2013-9 luglio 2018… to be continued" ha scritto Maurito, festeggiando i suoi cinque anni al Biscione, conditi da 107 reti in 189 partite tra campionato e coppe.

Il 15 luglio scadrà la validità della clausola per l'estero da 110 milioni di euro presente nel contratto: il direttore sportivo Piero Ausilio, che lo considera incedibile, è pronto ad un rinnovo di contratto, con cospicuo aumento d'ingaggio. La qualificazione in Champions League ha giocato chiaramente un ruolo fondamentale per la permanenza di Maurito, che adesso punta a brillare anche nella massima competizione europea.

Il ritiro della squadra di Spalletti si svolge ad Appiano Gentile e le sedute saranno a porte chiuse: "La stagione 2018/19 della prima squadra nerazzurra partirà dal Centro Sportivo Suning il 9 luglio 2018 con il ritiro che, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, si svolgerà interamente all'interno del centro di allenamento nerazzurro. Le sedute di allenamento all'interno del Centro Sportivo Suning in Memoria di Angelo Moratti saranno a porte chiuse, come usualmente avviene durante la stagione, e l'accesso al centro sportivo sarà riservato solamente agli ospiti che il club selezionerà per eventi speciali dedicati", è la nota della società meneghina.

La prima amichevole è in programma il 14 luglio contro il Lugano.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 17:25