Inter, mercato in alto mare: quattro nomi per sostituire Dumfries, Chivu ha espresso la sua preferenza

Spence del Tottenham, Doué dello Strasburgo, Molina e Norton-Cuffy: un poker per la fascia destra, l'inglese degli spurs è il preferito del tecnico rumeno

Scudetto ormai in archivio, l’Inter volta pagina e nella tranquillità del ritiro di Donaueschingen prepara i piani per la nuova stagione. Manca all’appello naturalmente Lautaro Martinez, protagonista al Mondiale, mentre Chivu lavora con il gruppo in Germania, aspettando novità dal mercato per colmare il vuoto lasciato sulla corsia destra dalla partenza di Denzel Dumfries.

Inter, piace Spence

La dirigenza nerazzurra sta valutando diversi profili per rinforzare la fascia, dopo la beffa-Palestra. Come riporta Sportmediaset.it, In cima alla lista c’è Djed Spence, esterno del Tottenham reduce da una stagione da 40 presenze complessive tra Premier League e Champions League, oltre a un Mondiale disputato su buoni livelli. I nerazzurri hanno effettuato i primi sondaggi con gli Spurs per capire i margini dell’operazione. Spence, reduce da una stagione positiva e da un buon Mondiale, sarebbe favorevole a un trasferimento in Serie A e vedrebbe nell’Inter un’occasione importante per compiere il definitivo salto di qualità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spence, il Tottenham fissa il prezzo

Il Tottenham non considera il giocatore incedibile, ma punta a monetizzare dalla sua cessione e valuta il cartellino intorno ai 20-25 milioni di euro. L’Inter, invece, vorrebbe abbassare l’esborso complessivo, magari impostando l’operazione con un prestito con diritto o obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, formula già utilizzata in diverse operazioni recenti. Spence è considerato un profilo ideale per il sistema di Cristian Chivu: rapido, fisicamente strutturato, abituato a percorrere tutta la fascia e con ampi margini di miglioramento sia in fase offensiva sia in quella difensiva.

Inter, piace anche Douè

Alle spalle dell’inglese c’è Guéla Doué, laterale ivoriano dello Strasburgo, considerato un’alternativa molto concreta. La società ha avviato i primi contatti esplorativi per comprendere la fattibilità dell’operazione, ma la trattativa è ancora nelle fasi iniziali. Lo Strasburgo considera Doué un elemento importante della rosa e non ha intenzione di privarsene a condizioni favorevoli, motivo per cui valuta il suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro.

Le caratteristiche di Douè

Classe 2002, Doué può giocare sia da terzino destro sia da esterno a tutta fascia e, all’occorrenza, anche come difensore in una linea a tre. La sua velocità, l’intensità nei duelli e la capacità di accompagnare l’azione offensiva lo rendono un giocatore ritenuto adatto al calcio di Cristian Chivu, che cerca esterni in grado di garantire spinta e copertura lungo tutta la corsia.

Norton-Cuffy e Molina in seconda linea

Subito dietro figura Brooke Norton-Cuffy: i rapporti positivi tra Inter e Genoa, uniti a un investimento più contenuto, potrebbero favorire l’eventuale operazione. Tra le opzioni valutate c’è anche Nahuel Molina. L’esterno argentino dell’Atletico Madrid, ex Udinese, è stato proposto agli uomini mercato nerazzurri attraverso alcuni intermediari nei giorni scorsi e rappresenta una soluzione di esperienza internazionale, anche se al momento appare meno avanti nelle gerarchie rispetto agli altri candidati.