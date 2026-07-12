I nerazzurri portano in ritiro l'azzurro e il francese, che restano però in uscita. Il piano di Ausilio e Marotta per regalare a Chivu Chalobah e Jones

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Attesa in terra tedesca per la prima parte del ritiro estivo, l’Inter vedrà agli ordini di Cristian Chivu anche Davide Frattesi e Benjamin Pavard. Il centrocampista azzurro e il centrale transalpino, però, restano tra i maggior indiziati a salutare il nerazzurro. Al loro posto, i freschi campioni d’Italia sperano di inserire Trevor Chalobah e Curtis Jones, inseguiti ormai da tempo e sui quali Marotta ha due piani ben precisi.

L’Inter riparte dalla Germania con Frattesi e Pavard

La stagione 2026-2027 dell’Inter inizia dalla Germania e, più precisamente, da Donaueschingen, nel Baden-Württemberg, dove dal 16 al 25 luglio i neo campioni d’Italia svolgeranno la prima parte della preparazione estiva. Al gruppo che partirà per il ritiro tedesco si aggregheranno regolarmente anche Davide Frattesi e Benjamin Pavard.

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L’azzurro e il francese restano in uscita

I due, però, hanno possibilità praticamente pari a zero di restare in nerazzurro. Le valigie restano infatti pronte. La prima amichevole è in programma il 26 luglio e vedrà i nerazzurri sfidare il Karlsruher al BBBank Wildpark, con calcio d’inizio alle 16.30. E, in quella data, è possibile che si possa sapere di più circa il futuro dei due “esuberi di lusso”.

Frattesi aspetta la Premier

L’azzurro, utilizzato con il contagocce dal tecnico rumeno nella passata stagione, spera in una chiamata dalla Premier. Per lui è arrivata una proposta dal Nottingham Forest, ma ballano 5 milioni tra l’offerta e la domanda dell’Inter, che punta a incassare almeno 30 milioni di euro. Restano aperte, ma sono in salita, le piste per una permanenza in Serie A.

Pavard e il problema stipendio

Discorso simile per Benji che, chiusa senza riscatto l’avventura all’OM, si è messo a disposizione di Chivu. “Se serve, ci sono”, ha dichiarato giusto un paio di giorni fa interpellato sul proprio futuro. La verità però, è che si attende solo l’offerta giusta per salutare. C’è il Besiktas, ma il contratto lungo e “consistente” non gioca a favore di trattativa.

Tutto su Chalobah e Jones

La definizione delle due uscite permetterà poi alla dirigenza nerazzurra di accelerare per gli obiettivi primari, vale a dire Trevor Chalobah e Curtis Jones. In attesa di comprendere l’evolvere della situazione legata ad Anan Khalaili, l’Inter non molla i due profili individuati in Premier League per rinforzare difesa e centrocampo.

Stesso prezzo, strategie opposte

Il prezzo fatto da Chelsea e Liverpool è lo stesso: 35 milioni di euro. E la sensazione è che si andrà a bussare prima alle porte della sede dei Blues. Come riportato da TuttoSport, l’inizio della prossima settima potrebbe vedere l’Inter presentare la prima offerta. Discorso diverso per il centrocampista dei Reds, che è in scadenza nel 2027 e ha già comunicato l’intenzione di non voler rinnovare. Inutile, allora, forzare la mano. La parola d’ordine può essere “pazienza” per provare a spingere fino alle fasi finali del mercato per sperare in un prezzo di saldo.