Inter, il derby influenza anche il mercato: il caso Luis Henrique, il clamoroso scambio con la Roma e la voce sul Dibu Martinez

La sfida con il Milan è un banco di prova per le ambizioni dei nerazzurri e anche per impostare la strategia per il mercato di gennaio. Marotta pensa anche al futuro e dall’Inghilterra rimbalza la voce sul portiere argentino

Gerry Capasso

Gerry Capasso

Giornalista

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non è un derby che deciderà lo scudetto, Inter e Milan sarà una sfida di altissima classifica con tutta la serie A che guarderà con attenzione. Ma anche se la strada per il tricolore è ancora molto lunga la sfida di domani sera potrà servire anche a gettare le prime informazioni utili in vista del mercato di gennaio.

Il caso Luis Henrique

Dopo un inizio molto promettente al Mondiale per club, Luis Henrique è andato perdendo sempre più posizioni nelle gerarchie di Cristian Chivu al punto che lo stesso allenatore è stato molto schietto su di lui: “Non è ancora pronto al calcio italiano”. Le prossime uscite saranno però fondamentali per capire il futuro del giocatore, con il mercato di gennaio che incombe e con delle pretendenti che nell’ultimo periodo si sono fatte sotto. I nerazzurri non vorrebbero privarsene a titolo definitivo ma allo stesso tempo vogliono mettere a disposizione di Chivu un giocatore già pronto e capace di portare il suo contributo in una stagione ancora molto lunga.

Il clamoroso scambio con la Roma

Il primo approccio per Luis Henrique è arrivato da parte della Roma, un sondaggio quello dei giallorossi che però è stato rispedito al mittente. Per il momento l’ex Marsiglia non si muove, è stato un investimento importante della scorsa campagna acquisti con uno esborso da 25 milioni di euro. Trattativa chiusa? Per il momento la risposta giusta è un forse. Gli incroci di mercato tra i nerazzurri e la Roma sono stati tanti nel corso degli ultimi mesi, con Marotta che non ha ancora mollato in maniera definitiva la pista che porta a Manu Konè. Anche in questo caso i giallorossi non sembrano disposti a privarsi del giocatore ma di fronte alle necessità non è impensabile pensare a uno scambio che potrebbe far felici tutti.

La voce sul Dibu Martinez

La carta di identità di Yann Sommer è da prendere in considerazione. Il portiere svizzero il prossimo 17 dicembre compirà 37 anni e sebbene le sue prestazioni siano ancora di altissimo livello, i nerazzurri devono prendere in considerazione anche qualche nuova soluzione per il futuro. Dal Sud America all’Inghilterra, nelle ultime ore è rimbalzata una voce che riguarda El Dibu Martinez, il portiere della nazionale argentina sarebbe infatti entrato nel mirino dei nerazzurri. L’Aston Villa vorrebbe trattenerlo, e negli ultimi tempi si è fatto sotto anche il Manchester United ma un trasferimento in Italia non è da escludere.

