Inter, ora il mercato è una sfida per Marotta a Napoli e Como dopo gli schiaffi Palestra e Nico Paz

Dopo i rifiuti di Palestra e Nico Paz, l’Inter cambia strategia sul mercato: Marotta lancia la sfida ad Allegri e Fabregas per mandare un messaggio chiaro alle rivali

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Piero Ausilio è stato onesto, qualità rara nel mondo del calcio: “Abbiamo portato a casa un bel 2 di picche”. Sì, l’Inter ha accusato lo schiaffo subito da Palestra, che all’ultima curva ha scelto l’offerta milionaria del Chelsea, e quello immediatamente successivo incassato da Nico Paz, acquistato dal Como per 60 milioni. Fa male, ma bisogna reagire. E per mandare un messaggio chiaro alle pretendenti per il titolo, Marotta lancia la sfida a Napoli e Fabregas.

Inter, com’è cambiato il mercato dopo i no di Palestra e Nico Paz

Nico Paz – non è mistero – è sempre stato l’oggetto del desiderio dell’Inter, tanto da infastidire Fabregas in una conferenza al vetriolo contro il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. In realtà, però, l’obiettivo non era così semplice da raggiungere, perché il club di viale della Liberazione ha dovuto limitarsi al ruolo di terzo incomodo in un affare che vedeva in prima linea Real Madrid e Como. I lariani sono stati abili a sfruttare il canale privilegiato con Florentino Perez e non hanno esitato un istante a sborsare i 60 milioni richiesti per continuare a godere del talento dell’argentino.

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Chi, invece, aveva già la casacca nerazzurra addosso era Palestra, ma l’intromissione improvvisa del Chelsea e la retromarcia inaspettata dell’esterno destro hanno lasciato di sasso l’Inter, che era pronta a versare 50 milioni nelle casse dell’Atalanta. In occasione della cerimonia di apertura del calciomercato a Rimini organizzata da Master Group, il ds Ausilio non ha nascosto la delusione per l’esito di una trattativa che sembrava in dirittura d’arrivo: “Ho appena preso un due di picche che neanche alle superiori…”.

Il mercato diventa una sfida a Napoli e Como: il piano di Marotta

La somma risparmiata per Palestra e Nico Paz potrebbe non essere più investita su un solo giocatore, ma su un paio di rinforzi di qualità in grado di innalzare lo spessore tecnico della rosa a disposizione di Chivu. Dunque, cambia la strategia di mercato dei nerazzurri, con Marotta che vuole bruciare la concorrenza di Napoli e Como per l’erede di Dumfries e un nuovo centrale difensivo da ingaggiare dopo gli addii di De Vrij e Acerbi, oltre a quelli di Sommer e Darmian, tutti ufficializzati in giornata, alla scadenza dei contratti.

Riuscire ad assicurarsi i due calciatori nel mirino di Allegri e Fabregas sarebbe un segnale forte da parte dei campioni d’Italia. Un po’ come quando ai tempi della Juventus Marotta privò proprio il Napoli di Higuain e la Roma di Pjanic.

Inter, pressing su Khalaili: il Napoli rischia la beffa

Il Napoli segue l’israeliano Anan Khalaili da tempo, ma, pur avendo il sì del calciatore, non si è ancora avvicinato ai 25 milioni richiesti dall’Union Saint Gilloise. Il mercato degli azzurri potrà decollare solo una volta snellita la rosa, con diversi esuberi ancora da piazzare. L’Inter sta approfittando del momento di stallo per stabilire contatti diretti con l’entourage del classe 2004, che per il suo modo di giocare ricorda Hakimi. L’operazione sorpasso è scattata: ora sta a Marotta trovare l’accordo col club belga, sapendo di avere già a disposizione la cifra giusta per chiudere in tempi rapidi.

La risposta al Como: tutto su Chalobah

Come rivelato da Ausilio, l’Inter acquisterà due difensori centrali. Se le quotazioni di Solet sono in calo, quelle di Trevoh Chalobah sono in forte rialzo. Il vero ostacolo alla trattativa è rappresentato dall’interesse del Como, che ha già presentato un’offerta da 30 milioni al Chelsea per assicurarsi il 26enne centrale inglese. I Blues ne chiedono 40, intanto i nerazzurri hanno parlato con l’agente del calciatore, molto interessato all’idea di giocare in Serie A. Fino a quanto potrà spingersi Marotta? Battere il club degli Hortono sarebbe il modo migliore per riscattarsi dalla delusione Nico Paz.