Inter, la decisione di Oaktree e Marotta sul mercato crea il caos: insulti al presidente Marks e scoppia il caso Ausilio

Niente mercato in entrata fino a gennaio: l’annuncio di Marotta alza un polverone in casa Inter con i nerazzurri che ora rischiano di perdere anche Ausilio tentato dall’Al-Hilal di Inzaghi

Mercato in entrata da considerarsi chiuso fino a gennaio. La decisione dell’Inter di mettere fine (almeno a parole) alle mosse in entrate in questa sessione di trattative ha scatenato il caos tra i tifosi nerazzurri che si aspettavano ancora delle mosse, soprattutto in difesa, nelle ultime ore di questa lunghissima estate.

La decisione di Marotta e Oaktree

Non si tratta di un annuncio ufficiale ma di un retroscena che trapela dai piani alti della dirigenza dell’Inter: stop al mercato in entrata, la squadra sta bene così. La sessione estiva dei nerazzurri subisce, almeno stando a queste voci, un netto stop arrivato dai piani alti. Oaktree aveva stabilito un budget ha inizio mercato con un passivo concesso per le operazioni di circa 60 milioni. Marotta, Ausilio e Baccin sono stati però attenti a operare all’interno di questi paletti e avrebbero ancora a disposizione 20 milioni di euro, budget che però a questo punto potrebbe essere spostato sulla finestra di gennaio. Ma qualche piccolo “buco” all’interno della rosa sembra ancora esserci soprattutto in difesa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insulti social a Howard Marks

Le notizie sullo stop al mercato dell’Inter hanno acceso ancora di più la rabbia dei tifosi nerazzurri. Dopo la fine della scorsa stagione con la cocente delusione Champions, in tanti si aspettavano un mercato più grintoso da parte di Marotta e soci. E la vicenda Lookman che ha bloccato a lungo le operazioni dei nerazzurri ha finito per rendere ancora di più incandescenti gli animi. E le notizie che arrivano da Milano sembrano far scoppiare ancora di più il caos. La pagina di Howard Marks, presidente e fondatore di Oaktree, è stata presa d’assalto dai tifosi dell’Inter che hanno cominciato a lanciare insulti al suo indirizzo e a chiedere a gran voce la cessione della società.

Il caso Ausilio

Il mercato però non rappresenta l’ultima grana che deve affrontare l’Inter che rischia di perdere anche un uomo chiave della sua rinascita. Sotto la spinta di Simone Inzaghi, infatti, l’Al Hilal avrebbe fatto una proposta all’attuale direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Il dirigente, sotto contratto fino al 2027, avrebbe ricevuto una proposta da 5 milioni di euro a stagione per trasferirsi in Arabia Saudita alla fine di questa sessione di mercato, e un’offerta sarebbe arrivata anche per Dario Baccin a cui è stato proposto un contatto da 2 milioni all’anno. Cifre importante che potrebbero far vacillare la “lealtà” dei due dirigenti.