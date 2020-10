Inter, messaggio chiaro di Antonio Conte ai giocatori

L’Inter è attesa alla sua prima grande prova contro la Lazio, dopo i nove gol segnati nelle prime due partite contro Fiorentina e Benevento. Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia lancia un messaggio alla sua squadra: l’atteggiamento offensivo non dovrà cambiare.

“Le grandi squadre hanno bisogno di avere una propria mentalità e fisionomia sempre. L’avversario deve essere studiato e rispettato, ma senza paura. Le grande squadre nelle partite ad alto indice di difficoltà lo fanno alla stessa maniera delle altre. Fin dal mio arrivo all’Inter abbiamo cercato di intraprendere questo percorso, non snaturandoci contro nessuno. E’ giusto andare avanti anche se ci fossero eventualmente delle battute a vuoto, continuando a fare quello per cui stiamo lavorando”.

“Per sentire la squadra pronta pronta le partite devi giocarle. Devi testare queste gare impegnative. Sicuramente quella con la Lazio lo è, ma per certi versi ogni gara ha le sue difficoltà. Col Benevento era inquadrare subito la situazione e azzannare la partita per vincerla. Con la Lazio affrontiamo un altro tipo di partita, un’ottima squadra che l’anno scorso ha avuto l’ambizione di provare a vincere lo scudetto contestando la Juventus. Bisognerà fare molta attenzione. Al tempo stesso non dobbiamo snaturarci e dobbiamo proseguire nel nostro percorso”.

La difesa ancora in rodaggio dopo i cinque gol presi nelle prime due gare: “Ci stiamo lavorando e quotidianamente creiamo delle situazioni perché a livello di possesso stiamo facendo cose importanti. Al tempo stesso dobbiamo essere bravi ed equilibrati per evitare di prendere delle ripartenze. Non dobbiamo farci trovare impreparati, poi sta anche alla bravura dell’avversario. Dovessi decidere tra lo 0-0 e il 5-4 dico che è meglio il secondo”.

Le condizioni di Vidal: “Sta bene. Ha fatto allenamento ed è disponibile”. Su Nainggolan bocche cucite: “Sarà convocato? Dopo avrete le notizie in merito”

OMNISPORT | 03-10-2020 16:07