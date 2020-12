Inter, messaggio di Lukaku: "Servono leader"

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku a Voetabal Magazine ha parlato della sua esperienza in Italia: “Quando vado in campo voglio vincere. In Italia questo vale tutto. C’è un’enorme differenza rispetto all’approccio calcistico in Inghilterra, quindi mi concentro su ciò che mi viene chiesto qui. Tatticamente non posso sbagliare dove devo stare o la direzione in cui andare. Mai”.

Come rinforzare l’Inter: “C’è bisogno di leader in campo come me, come Arturo Vidal, Nicolò Barella o Alexis Sanchez. Solo con un tale atteggiamento puoi trasformare mentalmente la squadra e ribaltare una partita”.

Il bomber nerazzurro è il capocannoniere di tutti i tempi della Nazionale belga: “Ero sicuro al cento per cento che un giorno sarei diventato il capocannoniere di tutti i tempi, anche perché sono stato circondato dai migliori giocatori della storia della nazionale. Se sei in campo da undici anni come professionista, ha senso battere qualche record”.

OMNISPORT | 29-12-2020 12:24