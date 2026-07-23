Senza Messi, Luis Suarez si prende la scena in MLS: doppietta e vittoria dell’Inter Miami contro i Chicago Fire di Lewandowski. Errore clamoroso del portiere Rios Novo

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Senza Messi, ci pensa Luis Suarez a non far rimpiangere la stella argentina dell’Inter Miami. El Pistolero uruguaiano ha infatti rovinato l’esordio di Robert Lewandowski con i Chicago Fire nel big match di MLS andato in scena al NU Stadium di Miami, in Florida. Una serata iniziata però con il brivido per i padroni di casa a causa della clamorosa papera del portiere Rios Novo che ha fatto immediatamente il giro del web.

Inter Miami-Chicago Fire: la clamorosa papera di Rios Novo

La sfida del NU Stadium si è sbloccata al 18° minuto grazie a un errore pazzesco del portiere dell’Inter Miami, una giocata che avrebbe sicuramente trovato spazio nei filmati di Mai Dire Gol. Il 24enne estremo difensore di origini argentine ha infatti lisciato un comodo retropassaggio del compagno di squadra Fray, con il pallone che si è incassato nella propria porta. Un errore tanto clamoroso quanto inatteso, che ha lasciato incredulo anche Lewandowski: il centravanti polacco si è infatti limitato ad alzare il braccio per celebrare il gol, quasi con imbarazzo. Chissà cosa avrà pensato l’ex bomber di Bayern Monaco e Barcellona, abituato a ben altri palcoscenici.

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Suarez imita Messi: esordio amaro per Lewandowski

L’Inter Miami ha reagito immediatamente alla papera del suo portiere, trovando il pareggio dopo meno di dieci minuti grazie al rigore trasformato da Luis Suarez, concesso per il fallo di Jake Elliott ai danni di David Ruiz. A inizio ripresa la squadra di proprietà di David Beckham ha completato la rimonta ancora con l’uruguaiano, bravo a finalizzare una splendida azione costruita insieme a Berterame. Poco dopo, però, Berhalter ha deciso di sostituire Lewandowski, alla sua prima apparizione in MLS.

I Chicago Fire sono riusciti a trovare il pareggio con Dithejane, ma proprio quando sembrava arrivato il momento della beffa per l’Inter Miami è arrivato il colpo decisivo. In pieno recupero Brady si è superato sullo scatenato Suarez, ma sulla respinta Plambeck ha trovato il tap-in vincente, fissando il risultato sul definitivo 3-2 per i padroni di casa.

Quando torna in campo Leo Messi

Grazie a questa vittoria l’Inter Miami, campione in carica, sale a quota 34 punti dopo 16 partite, portandosi a -5 da Nashville, attualmente al comando della Eastern Conference. I Chicago Fire, con una gara in meno, restano invece al terzo posto a quota 26 punti. Nelle prossime due sfide contro Montreal e Columbus Crew, gli Aironi guidati da Hoyos dovranno ancora fare a meno di Messi. La Pulce è ora in vacanza dopo aver fallito l’assalto al Mondiale nella finale del MetLife Stadium persa ai supplementari (tra le polemiche) contro la Spagna. Leo salterà anche le tre sfide di Leagues Cup in programma fino al 13 agosto per poi essere probabilmente a disposizione tre giorni più tardi per il match di MLS contro la capolista Nashville.