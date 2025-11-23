Inter-Milan, Allegri rimprovera Diletta Leotta ma poi si scusa: il siparietto con Buffon. Anche Chivu stizzito in tv

Il tecnico rossonero contesta un dato snocciolato dalla Signora del calcio, ma aveva ragione lei. L'insistenza su Lautaro infastidisce l'allenatore dell'Inter

Max Allegri l’ha rifatto: vittoria di corto muso nel derby con l’Inter, sorpasso in classifica e secondo posto a -2 dalla Roma. Nel post partita il tecnico del Milan rimprovera in diretta tv su Dazn Diletta Leotta, ma poi fa retromarcia e chiede scusa. Il siparietto con Buffon, l’importanza del successo nella stracittadina e la bacchettata a Rafa Leao. Anche Chivu stizzito per una domanda di troppo su Lautaro.

Milan, Allegri ‘rimprovera’ Diletta Leotta

Ospite d’eccezione nel salotto di Dazn è il capo delegazione della Nazionale, Gigi Buffon, che con Allegri ha vinto tantissimo ai tempi dell’esperienza condivisa alla Juventus.

Quando l’allenatore del Milan arriva per il collegamento, Diletta Leotta presenta così la sorpresa in studio: “Con Buffon avete vinto quattro scudetti…”. Ma Max la interrompe subito: “No, cinque. Perché quattro? La matematica non è il suo forte”.

Il siparietto con Buffon e le scuse

Sorrisi in studio, prima della correzione. La signora del calcio italiano precisa: “Insieme ne avete vinti quattro. Perché poi Buffon è andato al Paris Saint-Germain”. L’ex portiere interviene con una battuta: “Sì, mi ero stufato”. E ad Allegri non resta che fare retromarcia: “Mi scusi”.

Una gag simpatica, che ha spianato la strada all’analisi di un derby che ha premiato la strategia messa a punto dall’allenatore livornese, tornato a vincere di corto muso. Anche grazie alla fortuna (due pali centrati dall’Inter), ma soprattutto grazie a un Maignan versione muro invalicabile.

La bacchettata a Rafa Leao

“È stata una bella vittoria. All’inizio del primo tempo siamo stati un pochino assenti, poi abbiamo creato 4-5 situazioni dove avremmo potuto rifinire meglio. Sui cross dobbiamo essere più bravi nella qualità del passaggio” spiega Allegri.

Che poi redarguisce Leao: “Ci siamo difesi con ordine, ma Rafa è mancato un pochettino nell’uno contro uno”. Sulle vittorie negli scontri diretti e i punti persi con le piccole: “Penso che abbiamo i punti che meritiamo. Ma il risultato di stasera è importante dal punto di vista psicologico”.

Chivu stizzito da una domanda su Lautaro

La gara di Lautaro è durata 65′, poi la sostituzione con Bonny. Chivu è parso stizzito dall’insistenza della Leotta sull’argomento. “Come sta Lautaro?” chiede al tecnico dell’Inter. “Sta bene”, la risposta secca del romeno.

“Perché l’ha sostituito?” incalza Diletta. “Perché non posso cambiare i giocatori? – controbatte l’ex Parma – È una scelta tecnica, è una scelta mia, anche i ragazzi in panchina hanno dato il loro contributo”.