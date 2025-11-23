Inter-Milan: le formazioni ufficiali. Thuram, Rabiot, Pulisic, le scelte di Chivu e Allegri per il derby

Il big match della 12a giornata di Serie A va in scena a San Siro. Inter-Milan, è tempo di derby. Chivu contro Allegri, Lautaro contro Leao: sfide nelle sfide per 90’ da vivere tutti d’un fiato. Da Thuram a Rabiot, ecco le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali.
In attesa delle formazioni ufficiali che saranno rese note a breve, fotografiamo il cammino delle due squadre. L’Inter ha fin qui collezionato 24 punti, frutto di otto vittorie e tre sconfitte: mandare al tappeto i cugini consentirebbe ai nerazzurri di acciuffare in vetta la sempre più insidiosa Roma di Gasperini, che ha asfaltato la Cremonese.
Sono, invece, 22 i punti messi in cassaforte dal Milan per un bilancio di sei successi, quattro pareggi e un solo ko. Tre pareggi nelle ultime quattro uscite per Allegri: il derby diventa una sorta di prova del nove per il Diavolo, che ha bisogno dello scatto decisivo per dimostrare a tutti di essere da scudetto.
Nessun dubbio in merito al sistema di gioco: avanti col 3-5-2. Davanti a Sommer, ecco il terzetto difensivo composto da Akanji, ormai inamovibile, Acerbi, favorito su Bisseck, e Bastoni. Sulle corsie laterali la novità è rappresentata da Carlos Augusto, chiamato a rimpiazzare l’infortunato Dumfries sulla destra, mentre non si discute Dimarco a sinistra.
Sulla linea mediana agiranno Barella, Calhanoglu e Zielinski, che dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Sucic. In attacco si registra l’atteso ritorno della ThuLa, Thuram al fianco di Lautaro.
Il Milan si dispone a specchio. Come sempre tra i pali ci sarà Maignan, con Tomori, Gabbia e Pavlovic a formare la batteria difensiva. A centrocampo, da destra a sinistra, partiranno dal primo minuto Saelemaekers, Fofana, Modric, il rientrante Rabiot e Bartesaghi, in vantaggio su Estupinian.
Lì davanti Pulisic con Rafa Leao. Finalmente i tifosi rossoneri potranno vedere all’opera il tandem offensivo che nelle intenzioni di Allegri avrebbe dovuto trascinare la squadra, ma – causa infortuni – non l’americano e il 10 portoghese non hanno mai giocato insieme dal primo minuto.
Le probabili formazioni
- Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri