Inter-Milan, gomitata di Lautaro a Gabbia ma niente espulsione: Sozza lo grazia e scatena la bufera social

Episodio dubbio dopo soli 6' di gioco: i calciatori rossoneri protestano per il mancato provvedimento nei confronti dell'argentino. La spiegazione di Marelli

Sono bastati sei minuti di gioco per infiammare il derby della Madonnina. Uno scontro di gioco tra Lautaro e Gabbia ha scatenato la bufera social per la decisione dell’arbitro Sozza di non punire la gomitata del capitano dell’Inter al difensore del Milan. Proteste in campo da parte dei calciatori rossoneri e anche sul web: in tanti hanno ‘alzato la voce’ per la mancata espulsione del centravanti argentino.

Inter-Milan, gomitata di Lautaro a Gabbia

Episodio dubbio al 6′ di un derby da brividi, per la posta in palio. Da un lato un’Inter in corsa per la vetta, dall’altro un Milan a caccia del sorpasso ai cugini. E così San Siro è una polveriera fin dall’inizio.

Ma la Scala del calcio si accende in seguito a uno scontro tra Lautaro e Gabbia, che vede il centrale rossonero avere la peggio. Colpito al volto da una gomitata del capitano nerazzurro, l’ex Villarreal resta a terra dolorante per diversi minuti, mentre i suoi compagni chiedono a Sozza di punire il sudamericano.

La decisione di Sozza: il Toro graziato

Nonostante le proteste anche piuttosto decise del Milan, il 38enne arbitro del capoluogo lombardo ha deciso di non punire Lautaro né con il rosso né con il cartellino giallo. Una scelta che ha fatto infuriare la squadra di Allegri e che non trova d’accordo neppure l’esperto di Dazn, Luca Marelli.

L’ex arbitro chiarisce subito che l’intervento del numero 10 dell’Inter non è da espulsione, ma da ammonizione sicuramente sì. “L’entrata è stata brutta da parte di entrambi, ma Lautaro ha il gomito molto alto e, dunque, avrebbe meritato il giallo per imprudenza. Gabbia, invece, è entrato con la gamba alta, ma non ha colpito l’avversario per cui non era da sanzionare”.

Tifosi rossoneri infuriati sui social

I sostenitori del Diavolo puntano il dito contro Sozza. Renato non ci gira certo intorno e su X scrive: “Prima di ammonire Lautaro gli arbitri attendono il referto autoptico dell’avversario”. Giuseppe accusa il direttore di gara: “Primo regalo di Sozza all’Inter: gomitata di Lautaro in piena faccia a Gabbia, ma per l’arbitro è tutto regolare nonostante il sangue e le proteste del Milan”.

“Come al solito Lautaro la fa franca” rincara Quintino. E, ancora, Valentina: “Rosso a Lautaro non dato, che schifo”. Chiosa così ‘Qualcosa è andato storto’: “Lautaro in 33 minuti: gomitata con cottura al sangue sul naso di Gabbia, stop di mano con lieve protesta, fallo rognoso su Pavlovic. Cartellini gialli? Zero”.