Inter-Milan, l'annuncio di Pioli su Zlatan Ibrahimovic

Stefano Pioli ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Inter. Il tecnico del Milan si è così espresso sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato da solo per buona parte della settimana: "Ibra ha svolto un lavoro programmato finalizzato ad arrivare alla seduta odierna. Se oggi supererà lo step sarà a disposizione".

Lo svedese, alle prese con un affaticamento muscolare, stringerà i denti per esserci dal 1'. "Abbiamo fatto tutto per recuperarlo dall'influenza e dall'affaticamento al polpaccio. Il percorso è stato giusto ma ora deve fare allenamento completo con la squadra".

"Non so che distanza ci sia tra noi e loro, so che affronteremo una squadra che non perde da tanto tempo. Domani dobbiamo avere la faccia di Ibra: carica e con voglia di giocarsela", dice ancora Pioli.

Sul ruolo di Eriksen: "Non mi preoccupa e non cambierà il loro atteggiamento. L'Inter è riconoscibile nella situazione tattica e noi ci stiamo preparando per essere pericolosi, compatti al di là delle loro scelte. Nella singola partita ci sono tante possibilità che dobbiamo cogliere".

"Dimostrare di avere idee chiare e di aver preparato bene la partita sarà fondamentale- continua Pioli -. Portare avanti questo per novanta minuti, le difficoltà ci saranno ma concetti e idee ben definiti ti devono far essere squadra dall'inizio alla fine. Questo dobbiamo farlo domani e per tutta la seconda parte. Domani inizia un periodo importante".

SPORTAL.IT | 08-02-2020 14:21