Inter e Milan, occhio al Chelsea: sfida ai nerazzurri per Solet, anche Maignan nel mirino dei blues

I nerazzurri possono contare sul sì del difensore dell'Udinese, ma anche i blues potrebbero fare un'offerta: il club londinese starebbe tentando anche il portiere francese che però aspetta di conoscere anche il destino di Allegri

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Milano-Londra, asse caldo: non da un punto di vista climatico, bensì di calciomercato. Perché le strade delle due milanesi potrebbero incrociarsi, e in maniera non del tutto amichevole, con quelle del Chelsea, voglioso di ritornare ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Inter, occhi su Solet

Che l’Inter abbia messo Oumar Solet dell’Udinese nel mirino, è cosa nota da tempo: che il giocatore sia seguito anche dai blues, è notizia delle ultime ore. La squadra di Chivu dovrà subire un profondo restyling, a cominciare dalla difesa dove molti giocatori andranno via. Senza dimenticare la pista Muharemovic, l’Inter sta provando a chiudere in tempi rapidi per regalare Solet a Chivu, che ne ha chiesto espressamente l’ingaggio.

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Solet, c’è anche il Chelsea

Il centrale francese classe 2000 di piede mancino è da tempo nel mirino nerazzurro, e i discorsi tra i due club sono già iniziati: ma Solet piace a tante altre squadre, fra cui, come riporta la stampa inglese, c’è in primissima fila il Chelsea. L’Udinese lo prese quando si era svincolato dal Salisburgo, dunque potrebbe effettuare una plusvalenza netta: la valutazione fatta dai friulani parte da non meno di 25 milioni di euro.

Solet vuole solo l’Inter

Naturalmente in questi casi conta molto anche la volontà del giocatore: secondo quanto riportato da Alfredo Pedulla, Solet avrebbe dato la sua priorità alla permanenza in Italia e al trasferimento a Milano. Una carta che Marotta e Ausilio vogliono giocarsi in fretta per evitare di scatenare aste internazionali non sostenibili.

Chelsea su Maignan

Ma il Chelsea prova a fare lo sgambetto anche al Milan, puntando (e non è la prima volta) Mike Maignan. Il portiere ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2031, ma il crollo della squadra negli ultimi mesi avrebbe incrinato il suo desiderio di rimanere in Italia. Una mancata qualificazione alla prossima Champions League naturalmente renderebbe tutto più difficile, inoltre se Allegri non dovesse rimanere a Milano, anche Maignan potrebbe decidere di andare via, dato che il tecnico si era speso molto perchè il portiere rinnovasse il contratto.

Maignan e il dubbio Premier

Dal canto suo il Chelsea potrebbe avanzare offerte economiche sicuramente superiori a quelle del Milan, ma sebbene la Premier League abbia il suo fascino, i londinesi non parteciperanno alla prossima Champions League e rischiano addirittura di restare fuori da tutte le competizioni europee. Un rischio che, per male che possa andare, il Milan non corre.