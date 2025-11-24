Inter-Milan decisa da Sommer e Maignan: web in tilt e Pellegatti accusa il club rossonero

Mike Maignan vince il duello mentale con Calhanoglu prima del rigore e decide il derby Inter-Milan. Tifosi scatenati sui social a fine gara

Una scena inattesa, prima del rigore, decide il derby di Milano. A pochi attimi dalla battuta di Calhanoglu, Mike Maignan ha dato spettacolo non solo tra i pali, ma anche sul piano psicologico. Mentre l’arbitro Sozza veniva richiamato al monitor per valutare il pestone di Pavlovic su Thuram, il portiere rossonero iniziava già a preparare la sua strategia mentale per neutralizzare il tiratore avversario dagli undici metri. Bufera web tra Pellegatti e Biasin al termine di Inter-Milan.

Il verdetto del VAR e l’inizio del duello

Dopo la revisione al VAR, il rigore per l’Inter è apparso inevitabile per Sozza. Ed è in quel momento che Maignan ha scelto di trasformare il campo in una gara a scacchi, pronto a giocarsi una mossa decisiva contro Calhanoglu.

Quando il turco si è portato al dischetto, Maignan gli si avvicinato, a pochi metri, ignorando temporaneamente l’invito dell’arbitro a rientrare sulla linea. Con la mano sinistra, il portiere rossonero ha poi compiuto più volte un gesto chiaro, come a suggerire – o sfidare – Calhanoglu a calciare proprio su quel lato.

Rientrando lentamente verso la linea, Maignan ha aperto le braccia per coprire il più possibile lo specchio della porta. Poi, in maniera quasi impercettibile, si è sistemato leggermente spostato verso sinistra, concedendo più spazio sulla sua destra. Un invito? Una trappola? Probabilmente entrambe.

La conclusione e la parata decisiva

Calhanoglu ha calciato un rigore teso e angolato, non certo mal eseguito, ma diretto proprio verso il lato che Maignan sembrava aver “offerto” pochi secondi prima. Il portiere si è tuffato proprio sulla destra e ha respinto il tiro, deviandolo in angolo. Una parata che ha indirizzato definitivamente l’esito del derby, concluso 1-0 a favore del Milan.

Bufera social post Inter-Milan

Se, da una parte, Biasin ha incensato il portiere rossonero con un post sui social: “L’Inter ha giocato una partita più che accettabile, ma il suo portiere è risultato gravemente insufficiente. Il Milan ha giocato una partita più che accettabile, ma il suo portiere è stato straordinario. Il derby in sintesi.”, dall’altra è arrivato un attacco da parte di Carlo Pellegatti al club rossonero sul tema rinnovo Maignan.

Il giornalista di fede rossonera ha riferto a Pressing in onda su Canale 5: “Il pensiero che noi tra quaranta giorni Maignan lo perdiamo a zero mi fa impazzire. Divento matto! Hai il portiere più forte del mondo, uno dei portieri più forti del mondo, e lo perdi a zero! Non ne vuole sapere di rinnovare con questo management. A Maignan era stato promesso un ingaggio di 5 milioni.”

E ancora ha aggiunto Pellegatti: “Poi a gennaio 2025 va male e gli dicono: te ne diamo 4. Lui non è d’accordo e si adombra. A marzo gli dicono: parliamo con Cardinale e sistemiamo il contratto. Mai più fatto, non gli hanno più parlato della cosa. Quindi Maignan e il suo entourage non ne vogliono più sapere di rinnovare. E sarà matematico un downgrade. Ma ti rendi conto?”

A quel punto hanno risposto i tifosi rossoneri sui social: “Maignan per due stagioni ha commesso molti errori banali (vedi partita con Dortmund in casa). Per questo la società non ha rinnovato. Quest’anno sta tornando il Portiere dello scudetto, anche grazie al preparatore Filippi. Se vuole rimanere l’accordo lo troverà. Sennò largo a Torriani.”

E ancora: “Uno dei portieri più forti al Mondo deve giocare in una delle squadre più forti al mondo e lottare per vincere qualcosa di importante non lottare per il quarto posto nel Milan”.

Restano scatenati gli animi sul web: “Non capisco perché deve essere per forza un downgrade? Pure dopo l’addio di Gigio si urlò alla tragedia ed è arrivato uno pure superiore, maignan ha fatto un anno super il primo, mediocri i successivi ed è tornato super questo che coincide con l’ultimo e si impegna al 200% per spillare un ingaggio top.

E ancora: “Caro pellegatti. Ti accorgi adesso della assurdità commesse da furlani? Benvenuto! Mica va a giocare in una squadra peggio del Milan. Sicuramente va in uno squadrone in Inghilterra”.

I tifosi attaccano Maignan: “Troppo altalenante, portieri buoni in giro ce ne sono parecchi. Arrivano centinaia di cross nell’area piccola dove lui rimane incomprensibilmente sulla linea di porta, tutti pericoli che si potrebbero evitare. Oltre a questo è un portiere dall’infortunio davvero facile. Il problema è non monetizzare.”

E infine: “Ultime due stagioni con errori imbarazzanti e quasi 40 gol presi a stagione… ora che con Allegri gli difendono in 10 davanti all’area di rigore è tornato il “miglior portiere del mondo”. Ma per cortesia.”