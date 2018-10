Inter, Milito punta su Lautaro

Il derby è alle porte. Milito, uno che ne ha giocati tanti con la casacca dell'Inter, ha un suo "uomo chiave": "Mi auguro possa essere Lautaro Martinez. Lo conosco, è un ragazzo fantastico", le sue parole al Corriere dello Sport.

Il Principe parla anche del Diavolo: "Il Milan è in grado di fermare i nerazzurri se non saranno concentrati. Tra i milanisti, se devo dire quelli che fanno più paura, citerei Higuain e Suso". Non manca un ricordo del Triplete: "Gol più bello? Per bellezza, per importanza, quello della finale di Champions, il secondo gol al Bernabeu".

SPORTAL.IT | 18-10-2018 09:50