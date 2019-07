Inter, Miranda: "Ho un contratto con l'Inter"

Tra i giocatori in uscita, in casa Inter, c'è anche Miranda. Il brasiliano piace a diversi club ma, al momento, non è ancora arrivata l'offerta giusta. Il difensore centrale, a Onefootball.com, ha parlato del suo futuro.

"Può succedere di tutto fino al momento in cui non finirà il mercato, ma , di certo, c'è che ho un contratto con l'Inter. Ora torno a Milano ma può succedere di tutto, in qualsiasi momento", le parole del 34enne centrale brasiliano,

SPORTAL.IT | 23-07-2019 07:08