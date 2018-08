Inter-Modric, dipende dal Real Madrid

Il mercato, già importante, potrebbe diventare meraviglioso. Dopo i vari de Vrij, Nainggolan, Asamoah, Politano e Lautaro Martinez, c’è un grande sogno che si chiama Modric che, con il passare delle ore, sembra sempre meno utopico. Il croato pare deciso a lasciare il Real Madrid e a rimettersi in gioco altrove. Nonostante un contratto da 10 milioni di euro, netti, a stagione, garantito per i prossimi due anni, il regista sembra intrigato dall'idea di indossare la casacca nerazzurra e misurarsi con il calcio italiano (troverebbe tanti compagni di nazionale).

L'Inter, causa paletti Fair Play finanziario, non ha altre vie se non la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che difficilmente accetterebbe Florentino Perez, patron del Real Madrid (già alle prese con le critiche per aver lasciato partire Cristiano Ronaldo). da qui la necessità che sia lo stesso entourage di Modric a "spingere" per liberarsi dalla società blanca. Al croato, 33 anni a settembre, verrebbe proposto un contratto di quattro anni, così da spalmare l'elevato ingaggio su più stagioni. Da capire la valutazione che il Real Madrid farà del cartellino del giocatore. L’età potrebbe essere un vantaggio per l’Inter.

Il problema dell'Inter è legato anche alle tempistiche. Vidal, altro obiettivo dei nerazzurri, non ha intenzione di restare in stand-by a lungo (l’agente dell’ex bianconero sarebbe già in Italia per fare chiarezza sul futuro del proprio assistito). L'affare Modric deve essere sbloccato in tempi brevi, se non si vuole rischiare di perdere il cileno (accostato anche al Barcellona). Fondamentale anche la questione cessioni. Visti i tanti acquisti, il ds Ausilio deve trovare il modo di "salutare" qualche esubero, in particolare Joao Mario, valutato 30 milioni di euro, e, probabilmente, anche Vecino.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 09:45