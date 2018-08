Inter-Modric, Lopetegui dice no

Il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui nega un trasferimento di Luka Modric all'Inter: "Ha già risposto il presidente in forma chiara e concisa. Ho poco da aggiungere. Luka è calciatore straordinario e lo aspettiamo a braccia aperte dal rientro dalle vacanze. È del Real Madrid e continuerà a esserlo, non ho dubbi".

L'ex ct della Spagna, dopo aver perso Cristiano Ronaldo, non pensa minimamente di dover rinunciare a un altro fuoriclasse: "Ci siamo dati appuntamento per l'8 agosto, il giorno in cui rientrerà. A quel punto vedremo se sarà già pronto per giocare la Supercoppa del 15 con il Manchester United".

SPORTAL.IT | 05-08-2018 12:20