Inter, Modric o niente: le strategie nerazzurre

L'Inter continua ad aspettare Luka Modric ma, nonostante gli occhiolini dei giocatori croati di cui già dispone, la trattativa sembra farsi sempre più complicata con il trascorrere dei giorni.

"Modric se queda" è stato infatti il titolo scelto da 'As' nella giornata di sabato, vale a dire "Modric resta". Il regista dei Blancos, vincitore del premio di miglior giocatore dei Mondiali a Russia 2018, ha dato vita in queste ore a un vero e proprio braccio di ferro con il presidente Florentino Perez, rendendogli chiara la sua volontà di trasferirsi a Milano. Lo dimostra la sua reazione social a un post di Ivan Perisic, sorridente con Marcelo Brozovic e Sime Vrsaljko in una fotografia in cui è stato taggato anche Modric con tanto di scritta: "Chi manca?". E il regista ha posto il suo like, come ulteriore conferma del suo desiderio di legarsi al Biscione.

Sembra però sempre più difficile che il numero 1 delle Merengues dia il suo ok all'operazione: se con il giocatore è tutto fatto (l'accordo sulla base di 4 anni a 10 milioni a stagione, più due in Cina allo Jiangsu Suning con il doppio dello stipendio, c'è), la società madrilena ha valutato insufficiente l'offerta dell'Inter: troppo pochi 15 milioni subito più 35 per il futuro riscatto.

La Beneamata intanto aspetta e non sembra intenzionata a individuare un'alternativa a Modric sul mercato: chiusa l'operazione per Keita Baldé in attacco (con partenza di Antonio Candreva possibile ma non certa), i dirigenti meneghini tenteranno infatti il tutto per tutto per il croato. Nel caso in cui non riescano ad abbracciarlo, però, non verrà allestita un'altra trattativa all'ultimo minuto. A quel punto Luciano Spalletti dovrà accontentarsi dei giocatori già a sua disposizione.

In altre parole il tecnico toscano abbraccerà Modric, oppure dovrà scegliersi un regista tra i vari Nainggolan (che però è visto come un trequartista), Gagliardini, Borja Valero, Vecino o addirittura Asamoah. Intanto il popolo nerazzurro spera, nel caso, di riabbracciare una vecchia conoscenza: l'hashtag #riprendiRafinha sta infatti spopolando. Invano: o sarà festa per l'arrivo di Modric, o il centrocampo dell'Inter rimarrà quello che già è.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 12:55