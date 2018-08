Inter, Modric ora sbotta: "Tutte bugie"

Il calciomercato italiano è chiuso da giorni, ma la telenovela Luka Modric-Inter si arricchisce di un nuovo capitolo. Il centrocampista del Real Madrid ha rotto il silenzio sui social per smentire la ricostruzione fatta da alcuni giornali spagnoli su quanto avvenuto nelle scorse settimane.

Secondo Don Balon e Cadena Ser, il croato aveva ammesso a Florentino Perez di essere stato lui ad aver chiamato i nerazzurri, e non il contrario. Modric lo avrebbe fatto per "scagionare" l'Inter dalla denuncia alla FIFA per aver trattato un giocatore senza il permesso del club di appartenenza.

Ma su Instagram il centrocampista, probabilmente stufo della vicenda, si è sfogato negando tutto: "Non ha senso. Questa è la più grande assurdità della storia".

L'Inter ha sempre sostenuto di essersi interessata a Modric solo dopo che il calciatore si è proposto mediante intermediari, e ha querelato il presidente della Liga Tebas, che aveva puntato il dito contro i nerazzurri ("usano trucchetti"). I retroscena non sono ancora tutti svelati e altri particolari sull'affare sfumato potrebbero uscire nelle prossime ore.

Ma Luciano Spalletti ha attualmente ben altri pensieri dopo la sconfitta all'esordio contro il Sassuolo: "Le sconfitte insegnano molte cose, anche se mettono in difficoltà perché ora dobbiamo lavorare con zero punti in classifica. In questo calcio fatto di tensioni, allenarsi senza avere l'entusiasmo giusto poi crea delle complicazioni. La reazione c'è stata, anche nel primo tempo, ma abbiamo subito qualche ripartenza di troppo. Non siamo riusciti a star loro addosso sulla costruzione del gioco e più volte ci siamo abbassati troppo. Il campo era difficile da gestire, non potevamo far girare la palla velocemente. Le condizioni del terreno di gioco hanno influito molto sulla partita. Per le qualità che abbiamo, dobbiamo comunque fare sicuramente meglio. Abbiamo preso gol su rigore, non dovevamo subirlo: abbiamo perso la partita per quello, perché non c'è stata una supremazia".

