Inter, Modric svela il suo futuro

Negli ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato, si è parlato, con insistenza, del possibile approdo di Modric alla corte di Spalletti. I tifosi nerazzurri hanno accarezzato, a lungo, la possibilità di vedere il croato in azione a San Siro. Una trattativa difficile, complicata che, purtroppo per il club nerazzurro, è svanita nel nulla (con conseguenza “guerra fredda” tra le due società coinvolte). A distanza di circa un paio di mesi, Modric, fresco della vittoria del prestigioso premio Fifa Best Plater 2018 (Cristiano Ronaldo nuovamente secondo, Messi addirittura quinto), pare essersi dimenticato di quanto accaduto durante l'ultima estate. L’Inter non è mai stata un’opzione, nella sua mente c’era, c’è e ci sarà solo il Real Madrid.

Interrogato su quanto sia stato vicino a lasciare il club blanco, il croato, protagonista di un grande Mondiale con la Croazia, è stato piuttosto chiaro: "No, in nessun momento ho pensato di non giocare più nel Real Madrid", queste le sue parole a Sport Mediaset.

Dichiarazioni che stonano con le tante voci di mercato e i titoli dei media letti negli ultimi giorni di mercato. Da possibile partente ad innamorato pazzo del Real Madrid, club con cui ha vinto tutto e grazie al quale sta facendo incetta di premi personali. Dopo l’Uefa Best Player e il Fifa Best Player, all'orizzonte ci potrebbe essere anche il Pallone d'Oro che, a questo punto, sembra sempre più vicino al 33enne fantasista del club di Florentino Perez.

Una mazzata per l'Inter che, dopo il grande sogno estivo, pare destinata a dimenticare il nome di Modric. Il fenomenale croato sta bene a Madrid e vuole continuare la sua carriera al Real (è approdato ai blancos nel 2012). La Serie A non è una tra le possibili alternative.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 08:45