Inter, moglie Bastoni si sfoga dopo un anno terribile: l'accusa via Instagram

Camilla Bresciani, a campionato finito, affida ai social un messaggio accorato, una dichiarazione d'amore tra lacrime nascoste e forza interiore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

34.300 like in meno di 24 ore. Ed il numero è destinato a crescere. E’ il risultato di un accorato post su Instagram di Camilla Bresciani, la moglie del difensore dell’Inter Bastoni, che ha aspettato la fine del campionato come una liberazione e si è lasciata andare ad una considerazione commossa dopo tutto quello che è successo in questi mesi.

L’anno agrodolce di Bastoni

Ha vinto lo scudetto, Bastoni ma per lui è stato un anno agrodolce. Più agro che dolce, a dire la verità. Da febbraio a oggi sono stati tre mesi d’inferno per il difensore. La madre di tutte le “sventure” è stata quella esultanza smodata dopo la simulazione che portò al’espulsione di Kalulu contro la Juve. Fischiato su tutti i campi Bastoni ha subìto in silenzio la gogna ma poi è arrivata anche la sua espulsione nella partita in Bosnia che ha sancito la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali ed è stata la fine.

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L’accusa di Corona

Il giocatore è stato costretto a limitare i commenti sui suoi profili social: a difenderlo solo Chivu e i compagni, che hanno fatto quadrato attorno a lui ma sono stati giorni difficili. L’ultima beffa pochi giorni fa: Bastoni è tornata al centro del dibattito dopo che Fabrizio Corona ha rivolto gravi accuse al giocatore riguardo a scommesse illecite sulle dinamiche di gioco. Il tutto mentre il suo nome balla da mesi sul mercato con il forte interesse di Barcellona e Real Madrid

Il post di Camilla Bresciani

Corredandolo da foto con abbracci in mezzo al campo, la moglie del terzino nerazzurro dopo la fine della gara col Bologna, ultima giornata, ha pubblicato un post accorato scrivendo: “Dicono che il successo sia quello che tutti vedono su un prato verde, tra urla e applausi. Ma la verità è che il successo più grande lo abbiamo costruito noi, nel silenzio delle nostre paure, difendendo i nostri confini quando fuori il mondo faceva troppo rumore. Solo noi sappiamo quante volte abbiamo dovuto respirare profondamente per non lasciarci scalfire. Solo noi conosciamo il peso reale di queste medaglie: non sono fatte solo di metallo, ma di ogni istante in cui ci siamo fatti forza per non cadere, di ogni sguardo che diceva ‘andrà tutto bene’ anche quando era difficile crederci.

Abbiamo trasformato il dolore in corazza e i mesi difficili in un’ostinata speranza. Non è stato un percorso semplice, e ogni passo è costato lacrime che nessuno ha visto, ma è proprio in quel vuoto che abbiamo trovato la nostra vera sostanza. Fiera di te, di noi, e di quella forza silenziosa che ci ha portati fin qui, insieme, nonostante tutto”

Tantissime le reazioni dei tifosi: emoticon con cuori e un messaggio su tutti: “Il popolo interista sarà sempre con voi”-