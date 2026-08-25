Inter-Monza, Lautaro maltratta l’arbitro Marinelli: il video rivela un’altra grana per Orsato  

Il modo in cui il capitano nerazzurro si rivolge al direttore di gara, mostrato dalla rubrica Bordocam di Dazn, è destinato a far discutere

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È destinato a far discutere – e probabilmente a creare nuovi guai al designatore Daniele Orsato – il retroscena di Inter–Monza mostrato da Bordocam: la rubrica di Dazn ha infatti catturato una serie di scambi non proprio amichevoli tra Lautaro Martinez e l’arbitro Livio Marinelli, “maltrattato” dal capitano nerazzurro.

Inter-Monza, il retroscena su Lautaro e Marinelli

Poche settimane fa Daniele Orsato aveva chiesto massima collaborazione tra gli arbitri e i capitani delle squadre di serie A, auspicando in conferenza stampa che il rapporto tra i giocatori con la fascia al braccio e i direttori di gara fosse “di elevato spessore”. Il messaggio del neo-designatore, però, non pare essere stato assorbito da Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, che durante la partita vinta dai nerazzurri col Monza ha adottato toni a dir poco confidenziali, per non dire irrispettosi, per rivolgersi all’arbitro Livio Marinelli. Una serie di scambi tra i due è stata infatti svelata da Bordocam, la rubrica settimanale di Dazn, relativa alla 1a giornata di campionato.

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La stoccata di Bastoni a Marinelli

Nelle immagini si vede Marinelli che, prima della gara, chiede nel tunnel ai capitani collaborazione, spiegando di non voler interloquire con altri giocatori delle due squadre. Una volta iniziata la gara, però, le cose si complicano per il direttore di gara, preso di mira da un paio di giocatori dell’Inter. Il primo dissidio si crea con Alessandro Bastoni, in occasione di un angolo per i nerazzurri. L’arbitro invita il difensore a non disturbare il portiere del Monza Pizzignacco, il centrale replica “È un altro campionato, eh!”: un’allusione al fatto che Marinelli ha arbitrato più in serie B che in A nella scorsa stagione?

Lautaro “maltratta” l’arbitro Marinelli

L’episodio con Bastoni protagonista accende poi Lautaro Martinez, che nei minuti successivi sembra prendere di mira Marinelli, scegliendo toni decisamente poco rispettosi nei confronti di un direttore di gara. Il capitano dell’Inter si intromette tra Bastoni e Marinelli: “Calmati un po’!”, dice il Toro con tono brusco, accompagnando le parole anche con un gesto della mano.

Poco dopo, Lautaro ribadisce il concetto: “Stai parlando in modo esagerato con tutti. Calmati un po’!”, dice ancora l’argentino a Marinelli. “Pensa a giocare”, replica il direttore di gara che a fine primo tempo ha un nuovo scambio con Lautaro: “Non si può parlare con te, è dall’inizio che mi parli male”, afferma l’argentino “sgridando” l’arbitro al momento di entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

Nuove polemiche per Orsato

Le immagini mostrate da Dazn sono destinate a far discutere per l’atteggiamento a dir poco spavaldo tenuto dai nerazzurri nei confronti dell’arbitro, assai lontano da quelle che erano state le richieste di Orsato in merito al rapporto tra giocatori e direttori di gara. Dopo le polemiche per i primi errori arbitrali della stagione il designatore potrebbe infatti ritrovarsi a dover difendere la sua squadra dall’accusa di sudditanza nei confronti dei calciatori dell’Inter.